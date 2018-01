Nach Berlinale-Absage: Filmemacher aus Schwante wollen nach Cannes

Marco Winkler

Schwante (OGA) Nachdem ihre zwei bei der Berlinale eingereichten Filme wegen technischer Mängel abgelehnt wurden, wollen es Jochen und Monta Wermann aus Schwante nun bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes versuchen. Ihr Musik- und Theaterverein Oberhavel (MTO) plant derweil außergewöhnliche Konzerte in der Region.

Ein Besuch bei Jochen und Monta Wermann, die am Wasserturm in Schwante neben Konzerten Musik- und Theaterkurse anbieten, ist ein besonderer. Während die 33-Jährige von den Bomben erzählt, die während des Zweiten Weltkrieges die Gebäude der einstigen Gutsanlage des Schlosses zerstörten, gibt ihr Mann Pferd und Esel Heu. Bei von Hand gerolltem Grünem Tee (Sorte: Perle des Drachens) verbirgt das Paar, das im August 2015 den Musik- und Theaterverein Oberhavel gründete, seine Enttäuschung nicht, bei der Berlinale durchgerasselt zu sein.

Zwei Filme - entstanden mit Schülern in Kursen, die Jochen Wermann anbietet - hatten sie eingereicht. "Viertel Zwölf" zeigt fünf Mädchen an der Bushaltestelle, die über Jungs lästern - bis einer coolen Schrittes auftaucht. "Flüchtlinge" erzählt von der Integration Geflüchteter in der Schule. "Man muss bei der Berlinale zwar kein Ultra-Profi sein, aber die Filme brauchen einen Mindeststandard", so Jochen Wermann.

Als der gebürtige Hesse bei der Berlinale nachfragte, erhielt er die Antwort, dass die Kurzfilme zwar inhaltlich gut seien, aber die Auflösung zu schlecht sei. Im Internet - der YouTube-Kanal des MTO verzeichnet für den Film "Mensch ärgere dich nicht!" mehr als 220 000 Aufrufe - und im Fernsehen würden die Streifen funktionieren, so der 53-Jährige. "Für die große Leinwand im Kino reicht die Qualität aber nicht aus." Aus finanziellen Gründen konnten sich die Schwantener bisher kein besseres Equipment leisten. Sie rechnen mit 8000 bis 10000 Euro, die nötig wären, um technisch up to date zu sein. Bei der Gemeinde Oberkrämer haben sie schon angefragt, ob es Fördermöglichkeiten gibt - bisher ohne Antwort.

An der fehlenden Ausrüstung und der damit verbundenen schlechten Qualität sei schon ihr großer, 50-minütiger Kremmen-Film - gedreht mit 160 Schülern in vier Tagen - auf Festivals gescheitert. "Auch da haben schon Flüchtlingskinder mitgespielt", erinnert sich Monta Wermann, die von einer Form der Integration spricht und auf die pädagogisch wertvolle Arbeit verweist. "Es ist erstaunlich, wie viele talentierte Kinder es in der Region gibt." Um die publikumswirksam in Szene setzen zu können, brauchen das Künstlerpaar nach eigenen Angaben jetzt neue Kameras. Die Idee: Spenden sammeln. "Ab einer bestimmten Summe wird der Name des Spenders im Abspann des Films prominent genannt", so Jochen Wermann. Die Werbeplattform auf YouTube sei nicht zu unterschätzen. Deshalb will er Kontakt zu großen Firmen wie Adidas und Coca-Cola suchen, die sich im Abspann der Schülerwerke erwähnt sehen wollen. "Unsere Zielgruppe ist groß genug", sagt Wermann. Kinder, Jugendliche, Eltern: die ganze Familie. "Ein Publikum, das man nur noch über das Internet erreicht." Oder in Cannes. Zumindest haben die Wermanns nach ihrer Berlinale-Absage vor, ihre Filme beim dortigen Festival einzureichen. "Die Franzosen, die ja eigentlich viel mehr Glanz in ihrer Filmwelt haben als Berlin, sehen das mit der Auflösung vielleicht etwas lockerer", so die Begründung. Große Chancen rechnen sie sich jedoch nicht aus.

Bis die Entscheidung aus Cannes Schwante erreicht, haben die Wermanns Zeit, ihr Musikprogramm zu gestalten. Bis zu 90 Plätze bietet ihr zur Kulturstätte ausgebauter Kuhstall. Am Sonnabend findet mit der Pianistin Katharina Polivaeva und Dina Bolshakova am Violoncello ab 19 Uhr das erste Konzert des Jahres statt. Reservierungen für eine Karte (15, ermäßigt 12 Euro) sind unter 033055 216030 möglich. Besucher würden vor allem das private Ambiente und den persönlichen Kontakt zu den Musikern schätzen, so die gebürtige Lettin Monta Wermann. "Es ist ein Ort der Begegnungen."

Neu in diesem Jahr: Konzerte außerhalb, an ungewöhnlichen Orten wie in Thomas Richters Kuhstall in Schwante oder in einem Gewächshaus des Agrarbetriebs Schwanteland. Die Hemmschwelle für einen Klassik-Besuch sei so geringer. Noch sind Wermanns auf der Suche nach weiteren, außergewöhnlichen Locations für ihre Veranstaltungen.