Geburtstagsparty endet mit Verletzter

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Nach einer Geburtstagsfeier ermittelt die Polizei in Falkensee wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Was war passiert?

Ein Gast der Party, ein 18. Geburtstag wurde offenbar ausgiebig gefeiert, hatte am Samstagmorgen gegen halb vier laut Angaben eines Sprechers der Polizei buchstäblich für einen großen Knall in der Straße der Einheit gesorgt. Angetrunken hatte der Mann auf einem Bürgersteig mit einer Schreckschusswaffe hantiert. Eine junge Frau wurde in der Folge am Bein verletzt, einige Gäste klagten zudem vorübergehend über Ohrenschmerzen und Gehörbeeinträchtigungen. Polizisten ermittelten vor Ort den Schützen. Ihm droht nun eine empfindliche Strafe.