Zuzug aus dem Ausland stärkt die Stadt

Roland Becker

Velten (HGA) Der Trend hält an: Auch im abgelaufenen Jahr hat Velten an Einwohnern zugelegt. Binnen Jahresfrist erhöhte sich deren Zahl von 12 193 auf 12 262. Was allerdings auffällt: Der Zuwachs ist allein durch den Zuzug von Ausländern zu begründen. Während sich die Zahl der Veltener mit deutscher Staatsbürgerschaft um 44 auf 11 705 verringerte, sorgten Geburten und Zuzüge von Ausländern dafür, dass deren Zahl um 113 auf 557 gestiegen ist. Das macht etwa 4,5 Prozent der Einwohnerschaft aus.

Mit der Einwanderung von Flüchtlingen hat dieser auffällige Anstieg allerdings nichts zu tun. Nach wie vor gibt es keine Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Velten. Aus den Ländern, die das Gros der Flüchtlinge nach Deutschland stellen, sind kaum Menschen nach Velten gezogen. Auffällig sind hier nur syrische Staatsbürger, von denen 16 zuzogen, elf die Stadt aber auch verließen.

Die meisten ausländischen Neubürger kamen aus Polen (60) und Rumänien (48). Die Wegzüge von Veltenern mit dieser Staatsbürgerschaft abgezogen, stieg deren Zahl um 45 beziehungsweise 15.

Insgesamt stammten die Zugezogenen aus 34 verschiedenen Ländern, dazu kamen acht mit ungeklärter Herkunft.

Nach wie vor liegt es allein im Zuzug begründet, dass Velten weiter wächst. Der Saldo zwischen Geburten und Sterbefällen ist seit Jahrzehnten negativ. Für 2017 liegt er mit minus 27 im Mittelfeld der vergangenen zehn Jahre.

Gegenüber 2016 ist die Zahl der Geburten um 17 auf 108 zurückgegangen. Andererseits verfestigt sich der Trend, dass die geburtenschwachen Jahre für die Ofenstadt längst Vergangenheit sind. Seit 2009 wurde die 100er-Marke in keinem Jahr mehr unterschritten. Das bedeutet auch: Bei einer angestrebten Klassenstärke von 23 Schülern müssen zur Einschulung dieser Jahrgänge mindestens fünf Klassen gebildet werden.

Mit 141 Sterbefällen lag deren Zahl im unteren Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Deren höchste Zahl lag 2014 bei 156.

Nach wie vor sind die Veltener mobil. Während 860 Neuzuzüge begrüßt werden konnten, zogen 758 weg.

In den 84 Eheschließungen des Jahrgangs 2017 sind erstmals auch die von gleichgeschlechtlichen Partnern enthalten. Obwohl das entsprechende Gesetz für die Homo-Ehe erst zum 1. Oktober in Kraft trat, hatten bis zum Jahresende schon sechs Paare von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Dazu gaben sich in den ersten zehn Monaten noch zwei gleichgeschlechtliche Partnerschaften das Ja-Wort, macht unterm Strich acht. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren. Seit 2010 war es im Schnitt nur ein homosexuelles Paar, das vors Veltener Standesamt gezogen war.