Neue Form und neuer Anspruch

Rainer Bekeschus

Frankfurt (Oder) (MäSo/Märker) Suzuki hat seine Kleinwagen schon immer beinhart kalkuliert. Entsprechend beliebt (weil preiswert) waren ihre Modelle, auch wenn die eine oder andere Annehmlichkeit für die Kundschaft auf der Strecke blieb. Viel gefragt und günstig sind sie noch immer, allerdings bieten sie heutzutage was Komfort und Technik betrifft nicht viel weniger als andere Marken. Das trifft auch auf den nach langer Produktionspause neu aufgelegten Ignis zu, der mit neuer Form und neuem Anspruch im jüngsten Segment der Micro-SUV unterwegs ist. Der Märkische Markt hat die Basisvariante mit 90-PS-Benziner und Frontantrieb ausprobiert.

In der Kürze liegt die Würze. Optisch zeigt sich der nur 3,70 Meter kurze und 1,66 Meter breite Ignis erfrischend frech. Vorn und seitlich ähnelt der kantige Zwerg mit robusten Designelementen, abgesetzten Seitenschwellern und der Dachreling einem geschrumpften Offroader, am gewöhnungsbedürftigen Heck sollen angedeuteten Lüftungsschlitze an einstige Kult-Suzukis erinnern. Geschmackssache. Beim Platz nehmen staunen wir einmal mehr, wie Suzuki es schaffte, so viel Auto auf kleinster Fläche zu verpacken. Okay, das Wägelchen ist 1,60 Mater hoch und sorgt so natürlich für ein gediegenes Raumgefühl.

Ab der Ausstattung Comfort werden für Fondpassagiere gar zwei um 16 Zentimeter verschiebbare Sitze angeboten. Klar, dass dann vom so schon kleinen Gepäckabteil (267 Liter) nicht viel übrig bleibt. Zum Trost: Sind die Rücklehnen umgeklappt können über die mit 75 Zentimeter recht hohe Ladekante an Gepäckvolumen immerhin 1 086 Liter reingewuchtet werden.

Leicht statt wuchtig präsentiert sich zudem das Cockpit. Wir staunen über die vielfältigen Individualisierungsvarianten und knalligen Kontrastfarben, mit denen sich der Ignis an Verkleidungen, Türgriffen, Lüftungsdüsen und der Mittelkonsole aufhübschen lässt. Auch sonst macht das dem Swift ähnelnde Armaturenbrett einen gediegenen Eindruck, bietet übersichtlich angeordnete Instrumente und ein griffiges Dreispeichenlenkrad. Ab der Clubausstattung (950 Euro Aufpreis) sind zudem u. a. schon Klimaanlage, Audio-CD-Anlage, ein USB-Anschluss sowie Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Serie. Das 7 Zoll große Touchscreen für Navi- und Entertainment-Funktionen gehört indes erst ab der Top-Version "Comfort Plus" dazu. Dann sind auch verschiedenste Assistenzsysteme an Bord sowie DAB-Radio, Rückfahrkamera und Sitzheizung vorn. An Bord unseres Testwagens werkelt als Antrieb ein 1,2 Liter großer Vierzylinder-Benziner mit 90 PS (120 Nm) und ohne Turboaufladung. Die Kraft reicht zum Mitschwimmen, mehr nicht. Denn der fehlende Turbodruck kostet Drehmoment und Beschleunigung. Entsprechend will die etwas knochige Fünfgangschaltung ordentlich bewegt werden, um das Motörchen auf Touren zu bringen. Dank der nur 950 Kilo Leergewicht drückt sich die Maloche glücklicherweise nicht in allzu großer Lautstärke aus und selbst der Verbrauch hält sich mit etwa 5,5 Liter Super im Praxisbetrieb (4,6 Liter laut Datenblatt) in Grenzen.

Und der Fahrkomfort? Durch seine hohe und schmale Statur hat er einen leichten Hang zur Wankneigung, wuselt mit seinen 18 Zentimeter Bodenfreiheit dennoch sportlich durch selbst spitze Kurven. Schlechte Straßen und Bodenwellen sind dem straff abgestimmten Bonsai-SUV indes ein Graus. Dann hoppelt er wie ein Hase aus Angst vor des Jägers Büchse. Alles in allem ist der Ignis ohne Allradantrieb (mit Allrad ab 16.190 Euro) für das ganz normale städtische Gewühl (nur 9,4 Meter Wendekreis) ein gefälliger, preiswerter und erstaunlich viel Raum bietender Hochbeinermit Kraxler-Optik.

Suzuki Ignis 1.2

Motor: 1,2-Liter-Vierzylinder-Benziner, 90 PS

0-100 km/h: 12,2 Sekunden

Spitze: 170 km/h

Durchschnittsverbrauch:

4,6 Liter Super

C02-Wert: 104 g/km

Kofferraum: 267 - 1 086 Liter

Preis: ab 12 740 Euro