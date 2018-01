Musiker aus Oberhavel veröffentlicht zwei Alben gleichzeitig

Marco Winkler

Staffelde (OGA) Mit "Can't Cheat" und "You Cannot Enter The Disco" erscheinen am 19. Januar - ausschließlich im Internet - zwei neue Musikprojekte von "My Name is Claude". Hinter dem Namen verbirgt sich Claude Ferland Milewski, der mit seinem Mann Tristan seit 2014 in Staffelde lebt.

Die erste Frage bekommt der Reporter gestellt. "Hast du Angst vor Hunden?", fragt Claude - das Du ist gleich selbstverständlich - zur Begrüßung im von Nebel umhüllten Staffelde. "Stell dir vor, sie wären ganz klein." Zwei große, massive Neufundländer warten im Haus. Einmal geschnuppert, schon legen sie sich wieder ausgestreckt auf den Boden. Im Hintergrund läuft Musik, elektronische Klänge und David Bowie.

Claude, aufgewachsen in Quebec (Kanada), setzt Kaffee an, serviert dazu Mandelmilch und Gummi-Tierchen aus einer kleinen roten Sparkassen-Tüte. Er fängt gleich an zu erzählen, gestikuliert viel, spricht schnell. Der Musiker und Komponist wirkt etwas aufgedreht, ist aber konzentriert bei der Suche nach den passenden Worten. Er will verstanden werden.

Wer in "Can't Cheat" reinhört, könnte diesen Mann gar nicht in Verbindung bringen mit der melancholischen Klangwelt dieser Arbeit. "Es ist inspiriert von Dub-Sounds, aber kein typisches Dub-Album", sagt er. Das Besondere an den vier Tracks: Sie sind alle improvisiert. Das Klangmaterial hat er vorbereitet, in seinem Studio unter dem Dach gab es genau eine Chance: "Eine Aufnahme, mehr hatte ich nicht." Er wollte die Stimmung einfangen, die er in diesem einen Moment empfand. "Ich wollte, wie der Albumtitel sagt, nicht lügen, mich so zeigen, wie ich bin." Das Ergebnis sei minimalistisch, aber emotional geworden.

Das gleichzeitig erscheinende Pendant - "You Cannot Enter The Disco" - mit acht Songs ist genauso komplex in den Arrangements. Es hat ebenfalls eine düstere Note, ist aber mit mehr Spaß, mehr Disco und Dance verbunden. Eine nachdenkliche Party. Das Album erzählt eine Geschichte: von Menschen, die sich nicht dazugehörig fühlen, ihren Platz in der Welt suchen - und ihn mit Freunden am Ende finden. "Man braucht einfach eine Community, die einen auffängt", erklärt Claude.

Die musikalische Einordnung der elektronischen Sounds fällt schwer. Seit er keine CDs mehr produziert, die in Shops Kategorien zugeordnet werden müssen, sei das unwichtig geworden. "Du bist da, wo du bist", sagt Claude, der in Montreal Klassische Musik studierte. Hier lernte er, seine Stimme einzusetzen. In seinem Projekt "My Name is Claude" singt er alles selbst ein, teils mit transformierter Stimme, was den mitunter sphärischen Klang unterstützt.

Nach ersten Band-Erfahrungen in Kanada kam der Künstler Anfang der 2000er-Jahre immer wieder nach Berlin. Hier schloss er sich der Band "Lovelovelove" an. Markenzeichen: Ständig wechselnde Kostüme. Es folgten Auftritte in der Hauptstadt, Moskau, Paris. "Es waren lustige Jahre", erinnert er sich. Aber musikalisch war ihm seine Band nicht genug. Er lehnte sogar einen Plattenvertrag ab, wollte sich nicht über Jahre binden.

2005 wechselte er seinen festen Wohnsitz endgültig, zog nach Berlin - und kehrte bis heute nicht nach Kanada zurück. "Wenn ich Zeit hatte, hatte ich kein Geld, und wenn ich Geld hatte, keine Zeit." Kontakt zu alten Freunden hält er nach wie vor. Er bereut die Entscheidung, Kanada den Rücken gekehrt zu haben, nicht. Schließlich traf er in Berlin auch seinen Mann Tristan, mit dem er im Sommer 2014 nach Staffelde zog.

2008 startete das Solo-Projekt "My Name is Claude". Mit dem Album "Science of Doubt" trat er im Pariser Centre Pompidou auf. Dann gönnte er sich eine Pause, brauchte Ruhe, steckte Zeit in die Renovierung des Hauses in Staffelde - bis sein Mann "Dream Boat", eine Dokumentation über eine Kreuzfahrt mit 3 000 Männern an Bord, drehte. Konsum, Sex, Körperkult und die Suche nach Liebe spielen eine Rolle. Claude lieferte die passende Musik. "Es war eine harmonische Zusammenarbeit", sagt er. Tristan, der sich inzwischen mit einem Tee dazugesellt hat, nickt. "Wir hatten die gleiche Vision", sagt der Filmemacher. "Es war ein bereichernder Prozess."

Claude merkte bei der Arbeit am Soundtrack, dass er in Stimmung für mehr elektronische Musik ist. Der Startschuss für die zwei neuen Alben war gefallen. Das eine düster-existenzialistisch, das andere Club-tauglich. Beim Hören werden Erinnerungen wach an den Sound von Depeche Mode und die unbändige Experimentierfreude von Björk.

"Er ist nicht ganz von dieser Welt", schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung einmal über Claude. Etwas, das ihn mit Björk eint. Und wer die Hochglanzfotos, die Tristan von Claude mit einer diamantbesetzten Maske vor dem Gesicht gemacht hat, kennt, wird die Assoziation mit der Isländerin nicht mehr so schnell los. Was beide verbindet: Ihre Kunst entzieht sich strikt einer einfachen Kategorisierung.