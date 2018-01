Elegant gestreckt und edel bestückt

Rainer Bekeschus

Frankfurt (Oder) (MäMa/Märker) Bei den großen Kombis mischte Opel im Verkaufsgeschäft schon immer ganz vorn mit. Auch aktuell haben die Rüsselsheimer mit dem Insignia Sports Tourer wieder einen üppigen Frachter in der Pipeline. Und was für einen: Sieht er doch nicht nur gut aus, sondern ist Allroundtalent und familienfreundlicher Reisewagen gleichermaßen. Der Märkische Markt hat sich die Nehmer-Qualitäten des Fracht-Dampfers mal etwas näher angeschaut.

Am Blech des 4,99 m langen Kombis gefällt das insgesamt harmonische Verhältnis von Front, Heck und Passagierkabine. Entsprechend strotzt der Opel mit dem Gemisch aus akribisch gearbeiteten Oberflächen und präzisen Kanten vor Selbstbewusstsein. Schmale Scheinwerfer strecken die Front mit dem tief sitzenden Grill optisch in die Breite. An den Seiten gibt es akzentuierte Chromstreifen zwischen Fenstern und coupéhaftem Dachverlauf und betonen so die gestreckte Silhouette. Das geschulte Auge erkennt gleichsam eine Opel-Sichel im unteren Türbereich, die den Blick Richtung Heck lenkt.

Innen nehmen Linien und Oberflächen aus edlen Materialien wie Chrom und Alu die äußere Formensprache wieder auf. Angenehm, die warme Lichtstimmung überall. Im fahrerorientierten Cockpit trifft skulpturales Design auf deutsche Ingenieurkunst. Entsprechend sind Armaturen als auch die Schnittstellen des überarbeiteten IntelliLink-Systems auf dem rahmenlosen großen Farb-Touchscreen nahezu perfekt und mit viel Liebe zum Detail gestaltet worden. Hier lassen sich sowohl die neue Infotainment-Generation als auch Klimaanlage und Fahrerassistenzsysteme bedienen.

Fünf Passagiere finden im Sports Tourer ein akzeptables Quartier. Es gibt opulente Sessel, im Fond können es sich selbst Sitzriesen gemütlich machen. Auch dahinter gähnt ein üppiges Abteil (bis zu 1655 l). Hierfür lassen sich auf Wunsch die Rücksitzlehnen vom Heck aus mit einem Hebelzug zu einer ebenen Fläche mit 2 Meter Ladelänge nach vorne klappen. Und optional öffnet und schließt die Kofferraumklappe auch per Fußkick unter den hinteren Stoßfänger. Pfiffig: Damit man weiß wo sich die Gestensteuerung befindet, zeigt ein auf den Boden projiziertes Symbol den richtigen Kick-Bereich für den Fuß an. Und nicht zuletzt lassen sich an Zuladung ordentliche 614 Kilo an Gepäck reinwuchten.

Eine Wucht ist gleichwohl der Motor in unsrem Testwagen. Der Zweiliter-Diesel lässt schon beim Start erahnen, wie sich seine 170 PS im Maschinenraum gegen die Massen stemmen. Opels gut gefütterte Pferde ziehen gut an den Achsen, zeigen Biss und Bums. Das Triebwerk brilliert besonders bei der Agilität (400 Nm). Es gibt praktisch keine Situation, in der das Triebwerk Mühe hätte mit 1,7-Tonner. Für beinahe fürstlichen Komfort selbst auf schlechtem Straßenbelag sorgt zudem das Fahrwerk. Gut funktionieren Bodenhaftung und Traktion, vorzüglich arbeiten Lenkung (angenehm direkt), die 8-Gang-Automatik und die pizzagroßen Bremsen hinter den 18-Zöllern. Dank Doppelverglasung vorn bleiben derweil Motor-, Abroll- und Windgeräusche weitestgehend draußen. Neben der guten Serienausstattung samt vielerlei Assistenzsystemen werden gegen Aufpreis unter anderem Extras wie ein Head-up-Display, eine beheizbare Frontscheibe, Lenkradheizung, LED-Matrix-Scheinwerfer, 360-Grad-Kamera für Parkmanöver oder Premium-Ergonomie Sitze mit elektrischer Seitenwagenjustierung sowie Massage-, Memory- und Ventilationsfunktion angeboten. Selbst die beiden äußeren Fondsitze lassen sich beheizen.

Alles in allem ist der Sports Tourer in seiner Liga ein attraktives Angebot mit umfangreichem Innovations-Trimm und gutem Aussehen.

Opel Insignia Grand Sport 2.0 Diesel

Motor: 2,0-l-Vierzylinder-TD, 170 PS

0-100 km/h: 9,2 Sekunden

Spitze: 220 km/h

Durchschnittsverbrauch:

5,7 l Diesel

C02-Wert: 150 g/km

Kofferraum: 560 bis 1655 l

Preis mit 8-Gang-Automatik: ab 34.460 Euro.