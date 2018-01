Mieter überrascht Einbrecher am Fenster

Anja Hamm

Oranienburg/Lehnitz (OGA) Viermal klingelte eine unbekannte Person am vergangenen Freitagmorgen an der Haustür eines Einfamilienhauses im Uferweg. Der Bewohner schaffte es nicht rechtzeitig zur Tür zu kommen. Kurz darauf bemerkte er, dass sich eine Person an einem Fenster zu schaffen machte. Als der Täter den Bewohner erblickte, flüchtete er. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. In der der Nacht zum Sonnabend versuchten bisher Unbekannte, in ein Einfamilienhaus im Spechtweg in Lehnitz einzudringen. Es misslang ihnen jedoch, die Hauseingangstür zu öffnen. Sie verursachten dennoch einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Einen dritten Einbruch verzeichnete die Polizei am Samstagabend. Unbekannte waren über die Balkontür in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Villacher Straße eingestiegen. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld. In allen Fällen sicherten Kriminaltechniker Spuren. Die Kripo ermittelt.