Frankfurt (Oder) (MäSo/Märker) Design: Äußerlich präsentiert sich der Jazz Honda 2018 mit geschwungener Front. Die typischen Designelemente finden sich vor allem in den dynamisch gestalteten Frontscheinwerfern und in der sportlichen Optik des Kühlergrills wieder. Die vordere Stoßstange ist mit ihren markanten Konturen um die Lüftungsschlitze geformt. Im Heckbereich befinden sich flache, durch eine glänzend schwarze Zierleiste verbundene Designelemente. l Ausstattung Der Jazz im frischen Gewand behält mit einem Kofferraumvolumen von 354 Liter sein außergewöhnliches Raumangebot bei. Mit ihren zahlreichen Konfigurationsoptionen ermöglichen die einzigartigen Magic Seats® von Honda nach wie vor höchste Innenraumvariabilität. Zur Serienausstattung gehören ein Tempomat und der City-Notbremsassistent. Außerdem stehen in höheren Ausstattungsvarianten das Infotainmentsystem Honda Connect, eine Rückfahrkamera, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem sowie Sicherheitstechnologienzur Verfügung.

Motor: Hondas 1,5-Liter-i-VTEC-Benzinmotor mit 130 PS, der künftig im Jazz zum Einsatz kommt, vereint hohe Leistung mit niedrigem Kraftstoffverbrauch und entspricht der Euro-6-Abgasnorm. Das optional verfügbare CVT-Getriebe wurde überarbeitet, um beim Beschleunigen noch gleichmäßiger zu reagieren. Der 1,3-i-VTEC-Benzinmotor mit 102 PS wird auch weiterhin für alle Jazz-Ausstattungsvarianten (ausgenommen „Dynamic“) verfügbar sein.

Fazit: Der Jazz 2018 kommt mit neuem Motor und frischem Design auf den Markt.(pr/hü)