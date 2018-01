Neue Unterstützer für Tempolimit vor Kita

Marco Winkler

Schwante (OGA) Die Rufe nach einer Temporeduzierung vor der Kita Villa der kleinen Frösche in Schwante werden lauter. Jetzt stellt sich auch der hiesige Kita-Ausschuss hinter diese Forderung. Die Vorsitzende Nicole Woywode denkt dabei aber nicht nur an Kita-Schützlinge. "In der Kita werden auch Hort-Kinder aus der Nashorn-Grundschule Vehlefanz betreut, die mit der Bahn anreisen", sagt sie. Diese müssten die zu Hauptverkehrszeiten viel befahrene Bahnhofstraße regelmäßig überqueren.

Sie denkt zudem an das benachbarte Altersheim und Rentner, die sicher über die Straße wollen, um im gegenüberliegenden Netto-Markt einkaufen zu gehen. "Ich begrüße deshalb die Forderung, eine Tempo-30-Zone zu installieren." Diese halten, wie berichtet, Gemeinde und Landkreis allerdings für nicht notwendig, da die Kita über einen eigenen Parkplatz verfügt. Den Rentnern nützt dieser jedoch wenig. "Auch ein Zebrastreifen am Kreisverkehr oder eine Fußgängerampel wären möglich", ist sich Woywode sicher, die darauf hinweist, dass in Staffelde vor der Kita, die ebenfalls einen eigenen Parkplatz vorweisen kann, Tempo 30 gilt. Zeitnah will sie sich mit ihren Ideen an die Gemeinde wenden.

Auch Danilo Fischbach aus Schwante und Jana Kotowenko vom Kita-Elternbeirat Oberhavel stellen sich hinter die Forderung. "Es braucht engagierte Eltern und einen Ortsvorsteher, die beim Landkreis nachfragen", sagt Jana Kotowenko. Da der Kreis aber schon eine Absage erteilt hat, sei die nächst höhere Instanz anzusprechen. In dem Fall ist das Verkehrsministerium des Landes. Hier sollte man energisch sein. Jana Kotowenko habe da gute Erfahrungen gemacht. So hat sie sich während des laufenden Verfahrens um ein Tempo-Limit in Schmachtenhagen-Ost telefonisch beim Ministerium erkundigt, nachdem sie erfahren hatte, dass der Landkreis es wohl nicht umsetzen werde. "Jetzt haben wir in der Siedlung statt einer 70er- eine 50er-Zone", so Kotowenko. Andere Siedlungen zogen nach.