Sie schenkt anderen gern ein Lächeln

Oderberg (MäSo/Märker) Liza steht mit ihren 19 Jahren kurz vor den Abi-Prüfungen. Zweimal in der Woche geht sie zum Sport und ist an den Wochenenden oft mit ihren Freunden unterwegs - entweder zur Disco oder zum Shoppen. Zu Hause wartet ihr Hund "Paris" auf sie "und möchte natürlich so oft wie möglich Gassi gehen. Na und wenn ich dann noch Zeit habe, lerne ich für die Abi- Prüfung. Nein. Das Lernen steht natürlich vorne an!" Und einen Spruch, den sie gern mag (und "ernst" zu nehmen scheint), schrieb sie uns auch auf: "Ein Lächeln ist das Schönste, was du tragen kannst."

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2018 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!

Liebe Bewerberinnen! Da wir 2017 sehr viele Einsendungen erhielten, möchten wir für die Wahl in den nächsten Wochen und Monaten auch Fotos aus dem vergangenen Jahr berücksichtigen. Sollte jemand nicht damit einverstanden sein, einfach eine Mail an sbb@moz.de.