Havelländer Taubenschau in Wansdorf

Schönwalde (MOZ) Am zweiten Januarwochenende dieses Jahres konnte man nach langer Pause wieder Rassetauben im Vereinsheim des Kleintierzüchterverbandes Wansdorf bewundern. Gut 20 Aussteller zeigten hochwertige Züchtungen von Rassetauben, so dass es den Preisrichtern schwer fiel, unter den 240 Tieren einen Sieger zu ermitteln. Der von Bürgermeister Bodo Oehme gestiftete Ehrenpreis ging letztlich an Horst Schmidchen aus Kleinmachnow für seine deutschen Schautauben. Der Bürgermeister lobte die Arbeit der Züchter und wies auf die Dringlichkeit hin, "den Kindern und Jugendlichen den sachgerechten Umgang mit Tieren zu vermitteln und Freude an der Zucht nahezubringen".Foto: privat