Grüne stellen die Weichen für das

Elstal (MOZ) Auf seiner zweitägigen Jahresauftaktklausur in Elstal in der Gemeinde Wustermark hat der Brandenburger Landesvorstand der Bündnisgrünen die Planungen für das Super-Wahljahr 2019 entwickelt. Kommunal- und Europawahlen stehen im Frühjahr 2019 an, die Landtagswahl im September 2019.

"Wir freuen uns auf einen engagierten Wahlkampf und haben jetzt die Weichen dafür gestellt", sagte der Brandenburger Landesvorsitzende Clemens Rostock "Wichtig ist uns die frühzeitige Einbindung der Mitglieder, Kreisverbände und Landesarbeitsgemeinschaften, die beispielsweise zu Themen wie Energie, Landwirtschaft oder Bildung arbeiten. Deren Ideen und Konzepte sollen die Basis des Wahlprogrammes bilden. Wir möchten als Landesvorstand nicht von oben herab agieren, sondern eine große Mitgliederbeteiligung ermöglichen", so Rostock weiter.

Petra Budke ergänzte: "Wir werden unsere Kernthemen Klimaschutz, ökologische Landwirtschaft und öffentlicher Nahverkehr nach vorne stellen, und auch die dringenden sozialen Fragen wie Kinder- und Altersarmut, Kita- und Schulbildung und den Zusammenhalt der Gesellschaft in den Blick nehmen."Der Landesvorstand verständigte sich gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden auf einen Zeitplan für die Entwicklung des Wahlprogrammes und der Wahlkampagne zu den 2019 anstehenden Wahlen. Dazu wurde ein Wahlkampfteam berufen, das aus den beiden Landesvorsitzenden Petra Budke und Clemens Rostock, den beiden Fraktionsvorsitzenden Ursula Nonnemacher und Axel Vogel sowie der Schatzmeisterin Sabine Albrecht besteht.