Kremmen wächst weiter, Groß-Ziethen schrumpft

Marco Winkler

Oberhavel (OGA) Der Jahresbeginn ist meist von Zahlen geprägt. So auch in Kremmen, wo die neueste Bevölkerungsstatistik vorliegt. Demnach kann Kremmen erneut einen Einwohnerzuwachs verzeichnen. Insgesamt leben hier nach aktuellem Stand 7525 Menschen (3650 Männer und 3665 Frauen), das sind 210 mehr als noch im Vorjahr. Davon sind 444 ausländischer Herkunft (178 mit EU-Bürgerschaft).

Es konnten im vorigen Jahr 69 Geburten in Kremmen verzeichnet werden, das sind knapp 70 Prozent mehr als noch im Vorjahr, als es 41 waren. Den Geburten gegenüber stehen 93 Sterbefälle. 329 Kremmener zogen zudem in andere Städte, 536 kamen dafür als Neu-Kremmener nach Oberhavel. In den Ortsteilen macht sich dieser Zuzug natürlich auch bemerkbar. Nur Groß-Ziethen setzt seinen leichten Rückgang, der sich seit einigen Jahren abzeichnet, fort. Lebten dort 2015 noch 222 Menschen, waren es ein Jahr später zwei weniger. Aktuell sind es 212. Der Ortsteil ist damit der einzige in Kremmen, der nicht zum Wachstum der Stadt beiträgt. Beetz kann im Vergleich zum Vorjahr 31 Einwohner mehr und damit aktuell 852 verzeichnen. Auch Flatows Bevölkerung nimmt zu. Dank zwölf Neubürgern knackt der Ort die 700er-Marke um genau eine Person. In Hohenbruch wohnen derzeit 696 Menschen, einer mehr als im Vorjahr. Neun neue Staffelder gibt es zudem, womit der Ort auf 432 Bürger kommt.

Am meisten konnten die zwei größten Orte der Stadt zulegen.Begrüßte Sommerfeld von 2015 zu 2016 30 neue Einwohner, waren es im Vorjahr erneut 15 mehr. Damit kommt das Dorf auf insgesamt 1372 Einwohner. Nur Kremmen-Stadt ist noch größer. Es ist im vorigen Jahr um 150 Einwohner und damit auf 3260 gewachsen.

Interessante Randnotiz aus der Statistik: Männer und Frauen sind in so gut wie allen Ortsteilen gleichmäßig verteilt. Nur Hohenbruch mit 35 und Sommerfeld mit 47 haben einen deutlichen Frauenüberschuss.