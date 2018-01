Herzfelder Tankstelle überfallen

Margrit Meier

Herzfelde (MOZ) Die Herzfelder Star-Tankstelle ist am Sonntag von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Die betraten gegen 20 Uhr den Tankstellenshop an der Hauptstraße und bedrohten die Mitarbeiterin mit einem Messer und verlangten Geld. Sie entnahm der Kasse Bargeld und warf es in eine mitgebrachte Plastiktüte. Inzwischen stahl der andere Täter eine unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln aus dem Regal. Die Männer trugen Halloween-Masken und sprachen akzentfrei Deutsch. Sie flüchteten in Richtung B 1.

Sie wurden wie folgt beschrieben: Einer der Männer ist ungefähr 1,70 Meter groß und war mit einem gestreiften Pullover, einer grauen Sweatjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Mann ist ungefähr 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze. Um die Kapuze verlief ein Kunstfellstreifen. Darunter trug er eine helle Arbeitshose.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer hat am 14. Januar zwischen 20.10 und 20.15 Uhr zwei Männer zur B 1 rennen sehen, die sich Halloween-Masken vom Gesicht gezogen haben? Wer hat in der Zeit zwei Männer mit einer Plastiktüte gesehen, die zur B 1 rannten? Möglicherweise stiegen sie dann in ein Fahrzeug. Hinweise zu Verdächtigen und Fahrzeug nehmen die Polizei in Strausberg oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kontakt: Tel. 03341 3300