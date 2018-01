Kaffenkahn als Lockmittel

Thomas Pilz

Fürstenberg (GZ) Eine Aufgabe, die nie an Aktualität verliert: Brücken schlagen, um neue Wege beschreiten zu können - gemeinsam. So zumindest lautet das Credo der Interessengemeinschaft, die "Brückenschlag" heißt. Für 2018 haben die Vereinsmitglieder neue Wege geplant - im Zusammenspiel mit anderen Vereinen und Bürgern.

Kein Geheimnis ist, dass der Verein derzeit intensiv mit der Kaffenkahn Company kooperiert. Kein Wunder: "Brückenbauer" Michael Wittke engagiert sich zugleich in der Company, deren Verdienst es ist, den historischen Kaffenkahn von Peter Alker im Seenland weiter umherschippern zu lassen. Jüngster Coup: Die Kaffenkahn-Aktivisten werden voraussichtlich die alte Kurverwaltung am Bahnhof der Wasserstadt erwerben, um sie zu neuem Leben zu erwecken.

Doch damit nicht genug: Für die Zeit unmittelbar nach Pfingsten 2018 planen die Kaffenkahn-Akteure und "Brückenschlag"-Initiator Michael Wittke ein spektakuläres Event. "Wir fahren mit dem Kahn nach Berlin zum Technikmuseum", kündigt Wittke an. Hintergrund ist die weitgehend unbekannte Geschichte des Kaffenkahns, der im 19. Jahrhundert im Berliner Landwehrkanal unterging und nun in dem Museum gut erhalten bestaunt werden kann - Zeitgeschichte zum Anfassen also, "wir fahren zur Mumienschau mit einem noch funktionstüchtigen Nachkommen", schmunzelt Wittke.

Die Fahrt nach Berlin, an der auch durchaus politische Vertreter der Region teilnehmen können, soll unter anderem am Ziegeleipark Mildenberg vorbeiführen, wo ein paar Ziegel sinnbildlich aufgenommen werden. Der RBB werde eingeladen, in Berlin von der Ankunft zu berichten, schwebt den Akteuren von der Company vor. Dies aus gutem Grunde: Solch einen Brückenschlag hatte Bootsbauer und Wassersport-Enthusiast Peter Alker vor mehr als viereinhalb Jahren schon einmal unternommen. Das Deutsche Technikmuseum berichtete im Juli 2013: "Der einzige originalgetreue Nachbau des Lastenseglers aus dem 19. Jahrhundert legte am heutigen Donnerstag für wenige Stunden direkt neben dem Museum am Tempelhofer Ufer an." Anlass des Besuchs war unter anderem das 30-jährige Bestehen des Deutschen Technikmuseums.

Hier übergab Museumsdirektor Dirk Böndel dem Schiffseigner Peter Alker einen historischen Ziegel, der aus dem Kaffenkahn-Wrack des Museums geborgen worden war und den Alker nach Cottbus transportierte. Im Gegenzug erhielt das Museum ein originales Kaffenkahn-Segel aus der Zeit um 1900. Die Schifferfamilie Manzel aus Himmelpfort hatte das 50 Quadratmeter große, handgefertigte Tuch lange Zeit in ihrem Familienbesitz.

Michael Wittke betont, diese Aktion solle helfen, die gesamte Urlaubsregion Berlinern noch schmackhafter zu machen. Was wiederum einheimischen Tourismusanbietern nützen könnte, unter anderem auch dem Verein Brückenschlag mit seinen Angeboten in der "Alten Reederei" in Fürstenberg.