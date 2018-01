Löcher für die Boote

André Bochow

Berlin (MOZ) So umstritten der Bau des Berliner Schlosses auch war, so solide scheint die Bauausführung. Jedenfalls teilt die Stiftung Humboldt Forum in regelmäßigen Abständen mit, das Projekt liege im Zeit- und Kostenplan. Diskussionen gab es zuletzt vor allem um die inhaltliche Gestaltung.

Hans-Dieter Hegner ist bester Laune. „Herzlich willkommen im Museum des Ortes“, ruft der Bauvorstand den Besuchern zu. Das ist eine kleine Übertreibung, denn im „Intro-Raum“ des künftigen Museums ist es genauso kahl wie in allen anderen Räumen des Schlosses. Noch ist das Schloss eine Baustelle. Allerdings funktioniert die Heizung bereits. 2018, so Hegner, sei ein ganz wichtiges Jahr, „was die baulichen Abläufe anbetrifft“. Der Bauchef spricht von Meilensteinen, deren erster im Frühjahr erreicht wird. „Und zwar wird es das Einbringen der Großobjekte aus Dahlem sein.“

Es geht dabei um Südseeboote, Südseehäuser und um buddhistische Höhlenmalereien aus den geschlossenen Dahlemer Museen. „Diese Objekte müssen vorab eingebracht werden. Sie passen dann nicht mehr durch eine normale Tür.“ Große Öffnungen in der Innenfassade werden freigelassen, damit die Boote und die anderen Großobjekte ins Schloss können. Später wird man zunächst von oben auf die Boote schauen und dann über eine Freitreppe oder per Lift zu ihnen hinunter gelangen. „Das Gleiche gilt für die Südseehäuser“, schwärmt Hegner.

Karl-Heinrich Mohr, der eigentlich für den Hochbau zuständig ist, präsentiert Bilder, die zeigen, wie die Halle in Zukunft aussehen soll. Damit handelt er sich Fragen nach dem Alter der Boote ein. Und danach, ob es sich bei ihnen um koloniale Beute handelt. Eigentlich fühlt sich Mohr nicht zuständig, sagt dann aber doch, der Stand der Wissenschaft sei so, dass es „sich nicht um koloniale Beute handelt“. Die Objekte seien erworben worden. Sicherheitshalber schiebt der Hochbauleiter nach, dass die genauen Umstände des Erwerbs aufgearbeitet werden müssen.

Dann drängen sich mindestens 50 Menschen in einem Baustellenfahrstuhl. Diese Besichtigung sei „ein Volumentest“, sagt Hans-Dieter Hegner. „Was die Lasten angeht, da werden hier sonst ganz andere Teile transportiert.“ Ganz oben unter dem Dach wird dann vor allem Technik präsentiert. Darüber, auf der Terrasse, wird ein Restaurant entstehen. Wahrscheinlich wird es, weil zusätzlich geplant, erst nach der Eröffnung des Hauses in Betrieb gehen. Wobei es bislang weder für das Restaurant noch für die anderen gastronomischen Einrichtungen Betreiber gibt. „Da sind wir dabei, die wirtschaftlichen Bedingungen darzustellen“, sagt Hegner. Bald soll es die Ausschreibungen geben. Man gehe davon aus, dass die jeweiligen Betreiber, die „technisch angeschlossenen, aber sonst rohen Räume“ 2019 schnell ausgestalten.

Wilhelm von Boddin, der Chef des Fördervereins für den Wiederaufbau des Schlosses, kommt hinzu und deutet auf ein herumliegendes Kabelbündel. „Rechnen Sie nicht mit der Abnahme, solange Kabelstränge auf dem Fußboden liegen“, witzelt Boddin. Die müssen alle noch verbaut werden. Natürlich kommt jedem, der dies hört, das unselige BER-Projekt in den Sinn. Aber der für die Technik zuständige Thomas Herrmann sieht keine Parallelen. „Nein, hier deutet nichts darauf hin, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist.“ Der Leiter Facility Management ist auf den Mai 2019 fixiert. „Das ist für uns der entscheidende Termin“, erklärt er. „Da wollen wir die bauordnungsrechtliche Abnahme haben.“

Auch Boddin ist letztlich davon überzeugt, dass alles rechtzeitig fertig wird. Sein Optimismus speist sich auch aus dem Spendenvolumen, das schon aufgebracht wurde. 105 Millionen Euro müssten zusammenkommen, wenn alles so gebaut werden soll, wie es sich Boddin vorstellt. „Es fehlen noch 25 Millionen Euro. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir die bekommen.“ Zunehmend spenden Berliner. „Das wird noch mehr werden, wenn die Hauptstädter sehen, wie schön das alles wird. Jetzt sieht man ja vor allem Reklame.“

Ab Juni sollen die barocken Fassaden zu sehen sein. Am Ende des Baugeschehens kommen die Laterne und das Kreuz auf die Kuppel. Die Diskussion über das Kreuz hält Boddin für beendet. Es bleibe bei der denkmalgerechten Rekonstruktion. Wenn das nicht so wäre, dann würden vielleicht einige auch am Inneren mäkeln. „Da wimmelt es schließlich von Symbolen und Allegorien, die den Absolutismus verherrlichen.“ Wolle man das etwa auch entfernen?

Ende 2019 soll das Schloss eröffnet werden. Möglicherweise werden aber die verschiedenen Museen, zu denen auch ein Berlin-Museum gehört, gestaffelt den ersten Besucherverkehr empfangen. Falls die künftige Bundesregierung nichts anderes beschließt, soll Eintritt für Schloss und Dauerausstellungen in den ersten drei Jahren frei sein.