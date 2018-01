Etat mit Wohlfühlfaktor

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Der Stadtverwaltung ist es auch 2018 nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt für 2018 und den Planungszeitraum bis 2021 vorzulegen. Allein in diesem Jahr muss die Stadt einen Fehlbetrag von 2,086 Millionen Euro aus ihren Ersparnissen ausgleichen, weil die Aufwendungen höher als die Erträge sind. "Für die kommunale Finanzsituation ist diese Entwicklung sehr bedenklich, denn die Stadt Zehdenick deckt diesen Fehlbetrag aus ihrer ordentlichen Rücklage, was jedoch nicht für den gesamten Planungszeitraum gewährleistet ist", heißt es dazu im Erläuterungsbericht zum Haushalt 2018. Dieser ist am Donnerstagabend von den Stadtverordneten mit großer Mehrheit beschlossen worden. Einzig die CDU-Fraktion und Norbert Gerth (SPD-Fraktion) stimmten gegen das üppige Zahlenwerk, das trotz des Haushaltsdefizites freiwillige Ausgaben von rund einer halben Million Euro vorsieht. Diese Summe sorgt dafür, dass sich die Menschen in ihrer Stadt wohlfühlen können. Finanziert werden aus diesem Beitrag unter anderem die Stadtbibliothek und die Klosterscheune, aber auch zahlreiche Vereine und Verbände profitieren davon. Dass das Geld womöglich gut angelegt ist, unterstrich Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) mit einem Brief, den er von einer Familie bekomme habe, die von Berlin nach Zehdenick gezogen ist. Ausschlaggebend für die Wohnortwahl sei unter anderem die Stadtbibliothek gewesen, zitierte der Rathauschef aus dem Schreiben. Allerdings wünschen sich die Neu-Zehdenicker jetzt noch einen Kaffeeautomaten für die Bibliothek, damit dort bei einer Tasse Kaffee ganz in Ruhe geschmökert werden könne. Ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird, ließ Dahlenburg offen. Überwiegend Zustimmung gab es von den Fraktionsvorsitzenden für den Haushalt 2018. Vor allem die CDU-Fraktion wies aber darauf hin, dass ein größeres Einsparpotenzial möglich gewesen wäre. Umstritten blieb in den vorangegangenen Haushaltsberatungen, inwieweit Investitionen in den Etat aufgenommen werden müssen, bei denen mehr oder weniger unklar ist, ob sie 2018 überhaupt realisiert werden können. Dadurch würde die Liquidität der Kommune leiden, weil die Gelder gebunden sind. Gestrichen wurde letztlich ein größeres Vorhaben, nämlich der schon einmal verschobene Ausbau der Exinstraße. Dort gibt es Dinge, die noch geklärt werden müssen.