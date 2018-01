Strausberger Fanfarenzug in ARD-Show

Detlef Klementz

Berlin/Strausberg (MOZ) Der Fanfarenzug des KSC ist einmal mehr vor einem Millionen-Publikum aufgetreten. 50 Mitglieder der Showband des Musikensembles wirkten bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" mit, das von der ARD am Sonnabendabend ausgestrahlt worden war. Wie Pressesprecher Florian Saeling berichtete, empfingen die Strausberger am roten Teppich jeden Einzelnen der diesjährigen Schlagerchampions mit Fanfarenmusik, bevor die Stars sich dann ins Blitzlichtgewitter der Medienvertreter und Fans gestürzt hätten. Der Fernsehauftritt der Strausberger erfolgte dann gleich zu Beginn der Show. Als "besonderes Highlight" habe die Showband der Kelly Family den Wunsch nach einem extra Musikstück am roten Teppich erfüllt, sagte Florian Saeling.

Für die Showband des Fanfarenzugs war es bereits das fünfte Mal, dass sie zum Großen Fest der Besten eingeladen wurde.