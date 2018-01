"Geschichte ist wie eine Katze"

Marion Thomas

Schöneiche (MOZ) Mit einer kleinen Aktentasche unterm Arm stürmt er auf die Bühne, stellt sich neben den für ihn gedachten Vorlese-Stuhl, kramt ein rotes Büchlein und ein paar Zettel hervor und plaudert munter drauf los. Wie von selbst schütteln sich am Sonntagnachmittag seine Geschichten in den prall gefüllten Saal der Schöneicher Kulturgießerei - als ob man sich schon lange kennt und über ein Wiedersehen freut.

Wladimir Kaminer sieht sich beruflich als deutscher Schriftsteller, er sei privat aber ein Russe, und den Akzent hört man auch, obgleich sein Deutsch perfekt in wohlgeformten Sätzen daherkommt. Charmant wickelt er in wenigen Minuten sein Publikum um den kleinen Finger, der Saal hängt an seinen Lippen, um nichts von den mit feinstem Humor gespickten Weltsichten und Lebensweisheiten zu verpassen.

So erzählt er von Frau und Kindern, lieben Nachbarn oder von Episoden im einstigen Schrebergarten, den er aufgeben musste, "weil wir Probleme mit spontaner Vegetation hatten, die dort nicht geduldet wurde". Locker und leicht schwingt er sich vom Alltag zur großen Weltpolitik als bunte Mischung zwischen Party und Weltuntergang. Geschichten finde man ohne Ende, man müsse beispielsweise nur eine Kreuzfahrt machen ...

Schließlich greift Wladimir Kaminer doch zu seinem kleinen roten Buch namens "Goodbye, Moskau" und liest einige Geschichten daraus vor: Anlässlich des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution im vergangenen Jahr blickt er liebevoll, doch auch besorgt auf seine alte Heimat und deren Geschichte, sieht ein Land, das sich selbst sucht. Das kommunistische Experiment sei unter dem Applaus der freien Welt untergegangen, aber die Menschen seien noch da. "Meine Heimat war die Zukunft. 70 Jahre wurde versucht, eine menschliche Gesellschaft aufzubauen. Als sie plötzlich auseinanderbrach, fällt man in die Vergangenheit und will dann eine gemeinsame Zukunft planen, die man ja schon erlebt hat." Kaminer fragt sich, was mit einem Land passiere, das sich weigert, die eigene Geschichte aufzuarbeiten. "Dann kommen Spinner wie ich. Denn: Geschichte ist wie eine Katze. Wenn man sie nicht rechtzeitig am Schwanz packt, ist sie weg."

So versucht er, mit kleinen Alltagsgeschichten die russische Seele zu ergründen und baut dabei die große Weltpolitik ein. Mittendrin hält Wladimir Kaminer inne, fasst sich an die Stirn: "Da fällt mir ein ...", und erzählt eine neue kleine Geschichte oder einen Witz. Und dann, ohne den Faden zu verlieren, fährt er fort, als ob alles zusammengehöre.

Am Ende nimmt der Bestsellerautor sein Wasserglas und möchte mit den Zuhörern anstoßen: "Wir brauchen mehr Sonne im Winter", sagt er und weiß sich verstanden, dass es nicht um den Wetterbericht ging. "Auf eine friedliche, solidarische Welt in einem gemeinsamen Europa - mit Russland."

Danach signiert er geduldig Bücher, bekommt Komplimente, beantwortet Fragen und lobt Schöneiche: "Ich bin zum ersten Mal hier", sagte er. "Klein, eng und gemütlich. Nah mit den Menschen, wie in einer Küche, wo sich das Leben abspielt und neue Geschichten entstehen."