Fördergelder schließen Investitionslücke

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der Entwurf zum Haushaltsplan 2018 durchläuft zurzeit die politischen Gremien der Stadt; jüngst war er Thema im Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales. Dort konnte Kämmerer Eckhard Fehse im Hinblick auf die geplanten Investitionen der Stadt mit einem positiven Ergebnis glänzen: 171000 Euro bleiben nach jetzigem Stand nach Ausgaben von rund 10 Millionen und Einnahmen von rund 10,2 Millionen in diesem Jahr übrig; noch im Dezember-Entwurf klaffte an gleicher Stelle eine Lücke von 2,6 Millionen Euro.

Dass diese Lücke inzwischen geschlossen ist, verdankt die Stadt Fördergeldern aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, die für die Sanierung von Schulen vorgesehen sind. Die geplante Erweiterung der Fontanegrundschule soll mit ihnen gestemmt werden. "3,66 Millionen Euro Förderung für die Sanierung der Schule sind uns sicher", bestätigte Eckhard Fehse den Ausschussmitgliedern. Es handelt sich dabei um die zweite Förderungsrunde; 1,4 Millionen aus der ersten Runde hat der Kämmerer noch in der Reserve. "Sie fließen größtenteils in die energetische Sanierung der Gerhard-Goßmann-Grundschule", so Fehse weiter.

Die restlichen Mittel decken den Investitionsbedarf für die Fontane-Schule: 2,3 Millionen Euro in 2018, weitere 2,5 Millionen Euro in 2019. Die Stadt zahlt bei diesem Förderprogramm einen Eigenanteil von lediglich 10 Prozent.

Weitere Investitionen in Millionenhöhe kommen in den nächsten Jahren mit dem Hort-Neubau für die Sigmund-Jähn-Grundschule auf Fürstenwalde zu. Welche Förderprogramme hier greifen könnten, darüber zerbreche man sich gerade den Kopf, so der Kämmerer.

Heute beraten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung über die Haushaltssatzung 2018. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Festsaal des Alten Rathauses.