Diebe bestehlen Pferdebesitzer beim CSI

Christian Schönberg

Neustadt (RA) Diebe haben den internationalen Sportpferde-Wettbewerb CSI in Neustadt genutzt, um wertvolle Beute zu machen. Polizeiangaben zufolge sind auf dem Gelände des Haupt- und Landesgestütes an der Havelberger Straße am vergangenen Wochenende aus aufgebauten Stallzelten verschlossene Boxen gewaltsam geöffnet worden. Daraus haben die Täter diverse Hilfsmittel für den Pferdesport gestohlen. Verschwunden sind unter anderem Satteldecken und Trensen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 3000Euro beziffert. Der CSI gilt als eines der größten internationalen Reitturniere Deutschlands.