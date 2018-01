Neuer Parkplatz für Pendler

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gute Nachrichten für Langzeitparker, die auf einen Stellplatz in der Nähe des Bahnhofs angewiesen sind. In der Cottbuser Straße wurde am Montag offiziell eine Fläche mit rund 100 Plätzen eröffnet.

"Das neue Parkraumbewirtschaftungskonzept in der Innenstadt soll gezielt das Kurzzeitparken stärken", erklärte der zuständige Dezernent Markus Derling (CDU). Das soll mehr freie Parkplätze und somit auch mehr Kundschaft in den Geschäften in der City bedeuten. "Gleichwohl war uns bewusst, dass Langzeitparker aus der Innenstadt verdrängt werden", führte Derling weiter aus.

Damit hierfür ein Ausgleich und die Möglichkeit in Bahnhofsnähe zu parken geschaffen wird, ist ein bisher brachliegendes Baugrundstück der Stadt als Parkplatz ertüchtigt worden. Natürlich kann das Grundstück auch zukünftig bei Bedarf als Baugrund genutzt werden. Bis es aber soweit ist, steht es nun Parkplatzsuchenden zur Verfügung.

Insgesamt waren dafür Investitionen von etwa 8000 Euro von Nöten. Die Summe beinhaltet sowohl das Recyclingmaterial, das für den Parkplatz genutzt wurde, als auch die Arbeitsstunden der Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt, die die Arbeiten ausgeführt haben.

Kostenlos ist dieser Parkplatz nicht. Von 8 bis 19 Uhr sind für die ersten zwei Stunden jeweils 25 Cent fällig, jede weitere Stunde kostet 50 Cent. Es gibt keine Höchstparkdauer. Parkt man als Pendler zehn Stunden pro Tag auf dem Parkplatz kostet das 4,50 Euro. Zum Vergleich, ein Dauerparkplatz im Parkhaus am Bahnhof kostet derzeit 39,90 Euro monatlich. Natürlich steht der Parkplatz auch Kurzzeitparkern zur Verfügung.

Autofahrer sollten besonders auf die Zufahrt des Parkplatzes achten, denn die befindet sich in der Finkenheerder Straße, entlang der Bahnstrecke. Eine Zufahrt über die Cottbuser Straße ist nicht möglich. Am 1. Februar wird der Parkscheinautomat eingeschaltet. Bis dahin sind keine Gebühren fällig.