Unfallflüchtiger setzt Ampelanlage außer Betrieb

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) An einer der unübersichtlichsten Kreuzungen in Eisenhüttenstadt- Ecke Straße der Republik/Cottbuser Straße/Oderlandstraße - war am Wochenende die komplette Ampelanlage ausgefallen. Ursache dafür war ein Unfall. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hat eine Streife am Sonnabend, gegen 23.30 Uhr, festgestellt, dass einer der Ampelmasten umgefahren worden war, dadurch wurde die gesamte Ablage lahmgelegt.

Wahrscheinlich hatte ein Autofahrer beim Abbiegen von der Straße der Republik in die Cottbuser Straße die Kurve zu schwungvoll genommen, war links von der Fahrbahn abgekommen und hatte den Masten niedergemäht.

Womöglich war bei dem Unfall nicht nur zu hohe Geschwindigkeit mit im Spiel. Denn der Unfallverursacher machte sich nach der Karambolage aus dem Staub. So einfach dürfte das nicht gewesen sein, erklärte eine Polizeisprecherin. Denn die Spurenlage vor Ort lässt darauf schließen, dass die Schäden an dem Fahrzeug nicht unerheblich waren. So schätzten die Beamten ein, dass das Auto nicht mehr fahrtüchtig war. Neben erheblichen Schäden auf der linken Seite, ist davon auszugehen, dass auch eine Reifen kaputt wurde.

Die Polizei suchte die Umgebung nach dem Unfallauto beziehungsweise nach dem Fahrer ab, ergebnislos. Wer Hinweise geben kann, wo ein Fahrzeug aufgetaucht ist, auf das die Schadensbeschreibung zutrifft, sollte sich bei der Polizei melden.

Auch die Stadt Eisenhüttenstadt hat ein großes Interesse daran, dass der Unfallverursacher gefunden wird. Nachdem am Montag der Schaden im Rathaus bekannt wurde, ist eine Spezialfirma mit der Reparatur beauftragt worden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1000 Euro, auf denen die Stadt zunächst sitzenbleibt, sagt Stadtsprecher Tilo Steinert.