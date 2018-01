Rouanet-Unesco-AG landet auf Platz drei

LR Bee

Beeskow (MOZ) Das Fairtrade-Schulteam des Beeskower Rouanet Gymnasiums feiert einen weiteren Erfolg. Bei den Fairtrade-Awards 2018 schneiden die Schüler der AG beim Voting um den Publikumspreis mit dem dritten Platz ab. Am Montag um 12 Uhr endete die Abstimmung.

Mit 767 Stimmen sichert sich die Unesco-AG, geleitet von Katja Orth-Buhl und Dirk Orth sowie Schulelternsprecherin Hanna Ullrich, einen Platz auf dem Treppchen. "Mit zwei Schülern und Frau Orth-Buhl habe ich schon gesprochen und alle sind hellauf begeistert", erklärt Hanna Ullrich. Den Tag über habe sie zahlreiche positive Rückmeldungen bekommen. "Die ganze Region hat uns unterstützt. Das zeigt, dass viele sich mit Fairtrade beschäftigen, die 767 Stimmen sprechen dafür."

Einen materiellen Preis gibt es nicht. Die Auszeichnung hat einen ideellen Wert. "Damit wird die Arbeit der Schüler gebührend honoriert und das wissen sie", sagt Hanna Ullrich. Jetzt auf den Lorbeeren ausruhen? "Nein, weitere Projekte sind bereits in Arbeit. Unter anderem stehen die Mülltrennung in der Schule und eine Zusammenarbeit mit der Partnerschule in Burundi an", verrät Hanna Ullrich.