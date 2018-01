In der Bredouille

Harriet Stürmer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein kurzer Blick in die Statistik reicht, um zu sehen, in welcher Bredouille Brandenburgs Verwaltungsrichter stecken: Allein im vergangenen Jahr sind an den drei Standorten in Frankfurt, Cottbus und Potsdam mehr als 18 000 neue Verfahren eingegangen. Die Zahl der offenen Verfahren hat sich um fast 5000 auf mehr als 20 000 erhöht.

Und sie wird weiter steigen, wenn Justizminister Stefan Ludwig (Linke) nicht bald spürbar mehr Personal einstellt. Denn hinter dem Stau steckt der anhaltende Zuzug von Flüchtlingen, die reihenweise gegen negative Asylbescheide klagen. Viele Kammern befassen sich inzwischen nur noch mit Klagen von Migranten, deren Asylanträge abgelehnt wurden.

Erst kürzlich musste die Landesregierung einräumen, dass es an den drei Gerichten 21 Verfahren gibt, die schon länger als sechs Jahre dauern, und zwei, die bereits über zehn Jahre laufen. Von zeitnahem und qualitativ werthaltigem Rechtsschutz kann hier schon lange nicht mehr die Rede sein.