Brot und gute Laune zum Abschied

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Anke Stettler ist die neue Vorsitzende des Kunstkreises Beeskow. In den kommenden Wochen will sie mit ihrem Team die Arbeit des Vereins neu organisieren. Änderungen sind vor allem durch das Ausscheiden der bisherigen Vorsitzenden Waltraud Johne nötig.

Mit frischem Brot hat sich Waltraud Johne von ihrem Kunstkreis verabschiedet. Einen kleinen Laib gab es für jedes Vereinsmitglied, gebacken vom Friedländer Bäckermeister Monin. "Wunderbares Brot", begründete Waltraud Johne die Wahl ihres Abschiedsgeschenks. Inspiriert dazu habe sie ein DDR-Fernsehfilm. "Salz und Brot und gute Laune" heißt der Streifen aus dem Jahr 1980. Darin gehe es um ein Abenteuer, und ein Abenteuer sei auch die Geschichte des Kunstkreises.

Sieben Mitstreiter seien sie 1990 gewesen, die den Kunstkreis gründeten. Aus der Not heraus, um die Kleine Galerie des Kulturbundes, die keine Förderung mehr erhielt, und den Zeichenzirkel in Beeskow zu retten. "Theo Böll hat uns damals eine Vereinssatzung gezeigt und die haben wir genommen" erinnert sich Waltraud. Satzungen, Versammlungen, Abrechnungen, Anträge, das sei nicht Sache der Künstler. Alfred Weniger, ebenfalls Gründungsmitglied des Kunstkreises, habe damals eine Grafik geschaffen, ein eingesperrtes Insekt, ein Tier hinter Gitterstäben. So habe man sich als Künstler zunächst auch gefühlt in dem Verein.

Und dann folgten doch gute Jahre. Das Haus "Teho" habe Theo Böll erworben, die Vereinsmitglieder bauten es zu ihrem Haus um. "Die Heizkörper haben wir aus dem alten Krankenhaus geholt", erinnert sich Waltraud Johne. Drei Handwerker, über eine ABM-Maßnahme tätig, halfen. Türen und Wände wurden gestrichen, der Fußboden erneuert. Immer sei die Stadt an der Seite des Vereins gewesen, auch, indem sie Räume im Speicher in der Gartenstraße zur Verfügung stellte.

Nun verabschiedet sich Waltraud Johne vom Kunstkreis. Aber natürlich geht sie nicht so ganz. Als förderndes Mitglied bleibt die langjährige Vorsitzende, will "im Hintergrund" helfen und beraten. Kontakte zwischen Dresden, wo sie mit ihrem Mann eine Wohnung bezieht, und Beeskow will sie knüpfen.

Der Kunstkreis wird sich unter der Leitung von Anke Stettler neu aufstellen. Es wird Veränderungen in den Angeboten geben. Das "offene Freitagszeichnen" kommt als neues Kursangebot hinzu. Uwe Reipert, auch neu im Vereinsvorstand, wird es anbieten. Die "menschliche Figur" soll das Hauptthema sein. Andere bewährte Kurse wie die Stadtläufer, die Fotofactory und Grafische Drucktechniken werden weitergeführt. Außerdem gibt es das Montagszeichnen und das Grundlagenstudium Malerei.

Mehr zum Kunstkreis unter www.kunstkreis-beeskow.de. Anmeldungen für das Freitagszeichnen unter uwe.reipert@t-online.de