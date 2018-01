Polizeibericht Eberswalde vom 16.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Graffiti-Sprayer gefasst

Eberswalde. Vier Berliner, die 20 Eisenbahnwaggons in Eberswalde beschmiert hatten, sind am Sonntag von der Polizei gefasst worden. Eine Frau hatte am Nachmittag zwei junge Männer gesehen, die gerade einen abgestellten Waggon besprühten. Die alarmierten Beamten stellten vier flüchtende Sprayer in der Drehnitzstraße. In dem Audi A6, mit dem die 23, 26, 33 und 36 Jahre alten Berliner nach Eberswalde gekommen waren, fanden sich mehrere Spraydosen und ein Teleskopschlagstock.

Zwei Verletzte nach Schlägerei

Eberswalde. Bei einem Streit während einer Veranstaltung in der Bollwerkstraße in Eberswalde sind am Sonnabendabend zwei Jugendliche verletzt worden. Anfangs hatte es Wortgefechte zwischen mehreren Personen gegeben, dann Handgreiflichkeiten. Zwei 17-Jährige erlitten dabei Verletzungen im Gesicht. Die mutmaßlichen Täter, beide 19 Jahre alt, wurden gestellt.

Toter Mann im Wuhlefließ

Eiche. Ein lebloser Mann ist am Sonntagvormittag im Wasser des Wuhlefließes gefunden worden. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei brachten keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt.

Mit Marihuana im Gepäck erwischt

Angermünde. Ein Mann ist am Sonntagnachmittag zwischen Eberswalde und Angermünde in einem Zug mit mehr als einem Kilogramm Marihuana erwischt worden. Bundespolizisten hatten den Algerier kontrolliert, weil sich dieser auffällig verhielt.