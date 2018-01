Polizeibericht Eberswalde vom 16.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Groß Schönebeck (MOZ) Bei einem Unfall in Groß Schönebeck ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Ein Mann hatte den leerstehenden Renault Twingo, bei dem deutliche Unfallspuren auf eine Kollision mit einem Baum wiesen, am Sonnabendmorgen im Liebenthaler Weg entdeckt. Die Kennzeichen fehlten, im Inneren waren Blutspuren. Die Polizei suchte die Umgebung ab, setzte dafür auch einen Hubschrauber ein. In einem Auto, das sich der Unfallstelle näherte, wendete und gestoppt wurde, saß der mutmaßliche Fahrer des Renaults. Der 21 Jahre alte Barnimer hatte eine frische Verletzung an der Hand. Ermittlungen in umliegenden Krankenhäusern führten schließlich zur 20-jährigen Mitfahrerin. Beim Unfall hatten insgesamt vier Leute im Alter von 20 bis 22 Jahren gesessen.