Polizeibericht Schwedt vom 16.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Mit Marihuana im Gepäck erwischt

Angermünde. Ein Mann ist am Sonntagnachmittag zwischen Eberswalde und Angermünde in einem Zug mit mehr als einem Kilogramm Marihuana erwischt worden. Die Bundespolizisten kontrollierten den Algerier, weil sich dieser auffällig verhielt.

Mit 1,5 Promille Alkohol ertappt

Angermünde. Polizisten haben in Angermünde einen 57-Jährigen mit 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft ertappt. Der Ford-Fahrer wurde am Sonntag, 14 Uhr, in der Berliner Straße kontrolliert.

Ehepaar klaut Sportschuhe

Angermünde. Fünf Paar Sportschuhe sind am Freitagnachmittag in einem Laden in der Angermünder Rudolf-Breitscheid-Straße von einem Ehepaar mit Kind gestohlen worden. Die Diebe flüchteten mit einem BMW mit polnischem Kennzeichen in Richtung Innenstadt.

Zwei Einbrüche in Schwedt

Schwedt. In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Schwedt eingedrungen. Die Täter brachen insgesamt sechs Kellerverschläge auf und durchwühlten die Räume. Eine Fahrradlampe, ein Bierkasten sowie ein Akkuschrauber wurden entwendet.