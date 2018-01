Polizeibericht Strausberg vom 16.01.2018

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Unbekannte schießen auf Frau

Strausberg. Bewohner des Hans-Beimler-Rings hörten Sonnabend gegen 22.10 Uhr einen lauten Knall. Ein Mieter stellte am nächsten Morgen eine beschädigte Fensterscheibe fest. Eine andere Mieterin ging nach dem Knall auf den Balkon. Dort wurde sie von einer Kugel am Hals leicht verletzt. Sie sah im Dunkeln zwei Personen flüchten. Auf ihrem Balkon fand die Polizei drei Projektile.

In Eigenheim eingebrochen

Fredersdorf-Vogelsdorf. Nachdem Unbekannte an einer Haustür scheiterten, drangen sie über ein Fenster in ein Eigenheim ein. Zwischen 11. und 13. Januar durchsuchten sie das gesamte Haus in der Adolf-Hoffmann-Straße. Der vorläufige Schaden liegt bei 1000 Euro. Welche Gegenstände fehlen, muss noch geklärt werden.

Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Fredersdorf-Vogelsdorf. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagnachmittag im Triftweg kam einiges zusammen: Der angehaltene Opel war nicht versichert. Der 25-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug lagen zwei Tütchen mit drogenähnlichen Anhaftungen, zwei Butterflymesser und eine Schreckschusswaffe. Auch die im Auto sitzenden vier Personen wurden kontrolliert. Eine 15-Jährige, die zu den vier Insassen zählte, wurde zu ihren Eltern gebracht. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Alle Schränke durchwühlt

Petershagen-Eggersdorf. Aus einem Einfamilienhaus in der Ebereschenstraße stahlen Unbekannte zwischen 11. und 15. Januar Uhren und Schmuck. Sie stiegen durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten alle Schränke.

10 000 Euro Schaden

Hoppegarten. Sonntagnacht brachen Unbekannte einen Mercedes Vito auf, der auf einem Privatgrundstück im Hönower Weg stand. Sie stahlen Sitze, das Navigationsgerät mit Radio und einen Subwoofer. Schaden: ca. 10 000 Euro.