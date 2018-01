Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 16.01.2018

USPRANGER

Frankfurt (MOZ) Einbrecher auf der Flucht gestellt

Eine Zeugin informierte am Sonntagmorgen die Polizei über einen Einbruch in einen Bungalow am Buschmühlenweg. Wenig später wurde aufgrund der Beschreibung der gestohlenen Gegenstände am Carthausplatz ein Mann entdeckt. Er flüchtete aber, wurde aber in der Gubener Straße gestellt. Bei seiner Kontrolle leistete der 44-Jährige so stark Widerstand, dass sogar ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. In seinem Gepäck wurden mehrere Gegenstände unbekannter Herkunft sowie diverses Werkzeug gefunden.

Skoda fährt gegen Straßenbahn

Am Montag gegen 6.50 Uhr ist auf der Heilbronner Straße ein Pkw Skoda mit einer Straßenbahn kollidiert. Die 47-jährige Autofahrerin sowie die Insassen der Bahn blieben unverletzt. Die Fahrzeuge konnten weiterfahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Auf der Autobahn ist am Sonntag gegen 21.50 Uhr ein Renault auf den vor ihm fahrenden Opel aufgefahren. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Bei dem 54-jährigen Renaultfahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test zeigte 1,9 Promille. Er musste zur Blutentnahme. Der Schaden wird mit etwa 4000 Euro angegeben.

Unerlaubte Einreise verhindert

Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben am Freitagabend in einem Eurocity von Warschau nach Berlin zehn Personen entdeckt, die versuchten, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Die beiden russischen Familien mit insgesamt sechs Kindern im Alter von einem bis zu 14 Jahren hatten lediglich polnische Asylbescheinigungen bei sich.

Bargeld gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in eine Freizeiteinrichtung an der Oderlandstraße in Eisenhüttenstadt eingebrochen. Dort durchsuchten sie Schränke und stahlen eine unbekannte Menge Bargeld. Der Schaden ist noch nicht beziffert.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Großen Müllroser Straße in Richtung Fürstenberger Straße. Am Mittwoch steht ein Blitzer an der Luckauer Straße.