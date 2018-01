Polizeibericht Neuruppin vom 16.01.2018

Christian Schoenberg

Neuruppin (MOZ) Aufregung um anspringenden Hund

Drewen (RA) Ein 55-jähriger Jogger ist am Sonnabend gegen 15.50 Uhr von einem Hund angefallen worden. Der Mann war auf der Strecke zwischen Drewen und Rüdow unterwegs, als ihn ein nicht angeleinter Mischlingshund frontal angelaufen und angesprungen haben soll. Dabei zog sich der 55-Jährige laut Polizei Kratzwunden am Bein zu. Der Hund war nicht herrenlos. Seine Besitzerin war mit ihm dort spazieren. Der Mann gab an, nach der Anzeigenaufnahme zum Arzt gehen zu wollen.

80-Jähriger nimmt Vorfahrt

Wittstock (RA) Ein 80-jähriger Autofahrer hat am Sonnabend in Wittstock gegen 18 Uhr einen Unfall auf der Kreuzung Gröperstraße, Ecke Meyenburger Chaussee verursacht. Er soll beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet und dadurch einen entgegenkommenden Wagen gerammt haben. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand an den beiden Autos ein Schaden von insgesamt 2 000 Euro.

Wohnmobil beschädigt

Neustadt (RA) Auf dem Gestütsgelände in Neustadt ist in der Nacht zu Sonntag ein Wohnmobil von einem Unfallflüchtigen gerammt worden. Die Kollision ereignete sich um 2 Uhr. Zeugen konnten erkennen, wie zwei Frauen in dem Fahrzeug gesessen haben sollen. Am Wohnwagen ist ein Schaden von 500 Euro entstanden.

Betrunkenen ertappt

Neustadt (RA) Mit 1,73 Promille Alkohol im Blut hat sich ein 38-Jähriger in der Nacht zu Sonntag in sein Auto gesetzt und ist losgefahren. Polizisten stoppten ihn gegen 3.30 Uhr in Neustadt. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und sich Blut abnehmen lassen, um einen beweissicheren Promillewert abrufen zu können. Entdeckt wurden frische Unfallspuren am Wagen. Geprüft wird ein möglicher Unfall-Zusammenhang.