Den Geronsee wieder erlebbar machen

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Ein neuer Rundweg um den Geronsee ist seit Jahren Stadtgespräch und wird von vielen Bürgern gewünscht. Auch der Granseer Umweltverein Grüne Liga Oberhavel hat einen Vorschlag erarbeitet und lud am 6. Januar zu einer Testwanderung rund um das Gewässer ein.

Etwa zweieinhalb Stunden habe der Spaziergang mit knapp 35 Teilnehmern gedauert, berichtet Norbert Wilke, Vorsitzender des Ortsvereins und Landschaftsführer. "Unser Fazit am Ende war, dass wir Nägel mit Köpfen machen wollen." Konkret heißt das, dass der Geronsee beim nächsten öffentlichen Mitgliedertreffen am 24. Februar wieder Gesprächsthema sein wird. "Danach wollen wir unsere Idee nochmals im Amt vortragen", erklärt Wilke, wie schon einmal. Bereits seit Jahren beschäftigt sich die Grüne Liga ebenso wie das Amt Gransee und einige Bürgerbewegungen mit den Möglichkeiten eines erneuten Rundweges. "Dabei war uns wichtig, dass wir eine Wegführung finden, die alle Belange miteinbezieht, auch den Naturschutz", betont der Vorsitzende der Grünen Liga Oberhavel.

Die Pläne des Vereins sehen die Wiederinbetriebnahme des alten Wanderweges westlich des Sees vor, der aktuell nur noch von Landwirten als Feldweg genutzt wird. Dieser führt um das dortige Naturschutzgebiet herum. Einzig ein kurzer Stichweg nahe des Lindgrabens und vorbei am Standort der früheren Klärbecken könnte die Besucher einmal mitten hindurch zum Bodendenkmal der slawischen Müggenburg führen, so Wilke. Dort seien ein Aussichtsturm, der einen Rundblick auf die Stadtsilhouette und den See zulässt, sowie eine Infotafel denkbar. "Das wäre eine gute Möglichkeit, die Leute aufzuklären und gleichzeitig für das Thema Naturschutz zu sensibilisieren", findet der gelernte Agraringenieur. "Es geht uns nicht nur um den Weg, sondern auch darum, eine Art Lehrpfad einzurichten. Und der müsste ja auch nicht gleich befestigt, sondern nur begehbar sein." Die Route könnte dann weiter über den Wendefelder Weg, entlang am östlichen Ufer vorbei an der Fischerei und über den Stechlinsee-Radweg wieder in die Stadt führen.

Dabei würde Norbert Wilke das Gewässer mit mehreren Infotafeln und Aussichtspunkten gerne wieder "erlebbar machen. Das könnte ein zusätzlicher touristischer Anziehungspunkt in Gransee werden", argumentiert der Vereinsvorsitzende. Dafür gäbe es seiner Meinung nach die Chance auf Fördermittel und auch die Kosten für den Unterhalt sind für Wilke kein Gegenargument. Problematisch auf der Route sind allerdings zwei Übergänge, einmal im Südwesten zwischen Radweg und einstigem Wanderweg sowie im Norden auf der Verlängerung des Wendefelder Weges, die über Privat- beziehungsweise landwirtschaftlich genutzte Pachtflächen verlaufen. "Da müsste man sich natürlich über eine Nutzungsvereinbarung verständigen", weiß der Landschaftsführer. Genau diesen Prozess gelte es aber anzustoßen.

Aber nicht nur den Rundweg um den Geronsee möchte der Ortsverein der Grünen Liga 2018 weiter vorantreiben. Seit dem vergangenen Jahr besteht zudem eine Kooperation mit der Hochschule Eberswalde für Flächen im Naturschutzgebiet Harenzacken bei Hoppenrade, die dem Verein gehören. "Wir erhoffen uns dadurch Vorschläge für eine naturnahe Nutzung, und die Studenten können darüber ihre Belegarbeiten schreiben", erklärt Wilke. Zudem müsse sich der Verein spätestens im März auch wieder um die Krötenzäune bei Gransee kümmern und auch Ideen für eine Naturerlebniswiese gäbe es. "Pläne haben wir also noch genug", betont der Landschaftsführer.