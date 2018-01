Von Hartz IV auf den Chefsessel

Kreativ mit Ton: Die fünfjährige Julika aus der Kita "Mauz und Hoppel in Schmargendorf formt in der Jugendtöpferei Angermünde einen Stifthalter als Hase aus Ton. © Foto: MOZ/Daniela Windolff

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Jugendtöpferei der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Uckermark hat einen neuen Leiter. Ralf Banach tritt die Nachfolge der langjährigen Chefin Margrit Jordan an. Er ist Abteilungsleiter für mehrere Projekte, in denen er selbst einmal als Ein-Euro-Jobber beschäftigt war.

"Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, dass ich jemals wieder einen festen Job bekomme", gibt Ralf Banach zu. Nach 13 Jahren Hartz IV, verschiedenen ABM, Ein-Euro-Jobs und Umschulungen hatte sich der alleinerziehende Vater mit seinem Los abgefunden, wohl immer im Kreis von Arbeitslosigkeit und Fördermaßnahmen gefangen zu sein.

Doch gerade diese Maßnahmen wurden für ihn zur Chance. Seine ehemalige Chefin Margrit Jordan erkannte den Fleiß, den Leistungswillen und das menschliche Potential des Ein-Euro-Jobbers, der in den Außenprojekten im Wald, im Strandbad am Wolletzsee, in Altkünkendorf und an der Adlerquelle arbeitete, und arbeitete ihn langfristig als ihre rechte Hand ein. Als sich Margrit Jordan, seit über 25 Jahren in der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Uckermark (früher Ringenwalde) engagiert, die Träger von Fördermaßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes ist, zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedete, wurde Ralf Banach ihr Nachfolger als Abteilungsleiter für die Projekte. Zu den bekanntesten gehört die Jugendtöpferei in Angermünde.

Der gelernte Emaillierer, der Umschulungen zum Berufskraftfahrer und Kfz-Mechaniker absolvierte, ist nun Chef über insgesamt 38 Teilnehmer in sieben Maßnahmen, alles Ein-Euro-Jobber, wie er selbst einer war. "Ich bin sehr glücklich hier und es macht mir großen Spaß, auch wenn nicht alle Teilnehmer so motiviert und arbeitswillig sind und manche viel Anschub benötigen", erzählt Ralf Banach.

Dass er auch die andere Seite kennt, macht ihn empathisch aber auch konsequent. Er hat selbst bewiesen, dass man es schaffen kann. Als Chef muss er nun zwar viel koordinieren, planen und anleiten, er packt aber selbst noch immer tüchtig mit zu.

Im Büro hilft ihm Doris Walter. Auch sie ist seit vielen Jahren arbeitslos und wiederholt in Ein-Euro-Jobs in der Jugendtöpferei beschäftigt. Als Nebenjob wurde sie nun für zehn Stunden im Monat als Bürohilfe eingestellt. "Es macht mir sehr viel Spaß und bringt mich auch persönlich weiter. Nicht zuletzt bleiben vom Zuverdienst 50 Euro mehr im Monat im Portmonee. Das ist schon was." Auch Doris Walter hofft, dass daraus ein fester Job wird, vielleicht auf Minibasis.

In der Jugendtöpferei sind die Frauen froh, dass die Maßnahme trotz Leitungswechsel nahtlos weitergeführt werden kann. Sechs Teilnehmerinnen haben hier eine Aufgabe gefunden, die sie erfüllt. Sie betreuen Kindergruppen aus Kitas und Horten, die in der Werkstatt mit Ton kreativ arbeiten. Heike Schmidt ist eine von ihnen. "Ich bin seit zwei Jahren hier und es macht unglaublich viel Spaß, rauszukommen und mit Kindern zu arbeiten. Das ist zwar jeden Tag eine neue Herausforderung. Aber es ist auch für uns Erwachsene sehr lehrreich." Fachlich angeleitet werden sie von der Keramikkünstlerin Conny Sperling.

An diesem Tag ist die Schmargendorfer Kita "Mauz und Hoppel" in der Jugendtöpferei zu Gast. "Wir kommen sehr gern hierher, weil sich die Frauen sehr bemühen, auch wenn sie manchmal einen recht hohen Anspruch haben. Den Kindern macht es großen Spaß und sie können tolle Geschenke zu Festen selbst basteln. Diese Möglichkeiten, mit Ton zu arbeiten und zu brennen, haben wir in der Kita ja gar nicht", sagt Kitaleiterin Doris Wittek.

Der Terminkalender der Jugendtöpferei füllt sich. "Es ist zu spüren, dass Frauentag, Ostern und Muttertag vor der Tür stehen", freut sich Heike Schmidt über das Interesse der Einrichtungen, das auch Wertschätzung ihrer Arbeit bedeutet. Im März wird die Jugendtöpferei an der Uckermärkischen Seniorenmesse in Schwedt teilnehmen. Auch darauf bereiten sich die Frauen schon vor. Neben der Töpferei gibt es am Standort in der Gartenstraße die Kreativwerkstatt, die mit ihren Angeboten in Kitas geht, sowie das Projekt Miniatur-Modellbau. Hier bauen Ein-Euro-Jobber mit Schülern ein historisches Stadtmodell.