Spritfresser statt E-Autos

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Alle reden über Tesla. Als ob diese Elektroautos den US-Markt dominieren würden und bald in Europa die deutsche Autoindustrie hinwegfegen könnten. Mal davon abgesehen, dass Tesla tatsächlich mehr Wagen verkaufen würde, wenn man die Massenproduktion in den Griff bekäme: Die Mehrheit der Amerikaner will weiter gewaltige Spritfresser. Das zeigen die Absatzzahlen genauso wie die Neuheiten auf der Automesse in Detroit.

Ausgerechnet VW, durch US-Behörden des Betrugs überführt, kommt in Amerika besser in Fahrt. Weil man nun auch große Autos im Angebot hat. Und den billigen Jetta. Das trägt dazu bei, dass VW einen Produktionsrekord verbuchen kann. Als ob es nie einen Dieselskandal gegeben hätte.

Welcher klassische Autobauer in digitalen Zeiten erfolgreich bleibt, ist noch nicht ausgemacht. Während jedenfalls in Kalifornien am elektrischen, autonomen Fahren geforscht wird, ist in Detroit die Zeit stehen geblieben. Wenn Ford Milliarden dafür ausgibt, bestehende Modelle auch mit Elektroantrieb auszurüsten, ist das kaum zukunftsweisend. Für E-Mobilität braucht man neue Konzepte. Und nicht Kalifornien oder Deutschland werden E-Autos wirklich zum Durchbruch verhelfen. Das machen die chinesischen Kommunisten mit massiven Vorgaben. Nach Detroit aber muss man bald nicht mehr schauen.