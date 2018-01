Schweres Erdbeben prägt die Kunst von Hiroko Inoue

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Auf der großen Stirnwand des Ausstellungsraums prasselt - scheinbar nicht enden wollend - Regen hernieder. Es ist eine Video-Installation, die dort zu sehen ist. Sie begleitet die Vernissage der Ausstellung mit Arbeiten der japanische Video-Künstlerin und Fotografin Hiroko Inoue in der Galerie Bernau. Das Knistern des Regens wird vorübergehend zur bestimmenden Geräuschkulisse. Der Platzregen, den das Video zeigt, steht in einem permanenten Kontrast zu den vis-a-vis in der Mitte des Raumes ruhenden Leuchtkästen, die Bilder aus Krankenhäusern zeigen, ohne Menschen, ein leeres Bett, in dem kurz zuvor gestorben wurde.

"Die Installation erinnert an Grabsteine", sagt Tina Bara, ebenfalls Fotografin und Professorin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Sie führt in die Ausstellung und die Kunst von Hiroko Inoue ein und damit zugleich in ein Leben, dass durch schwere Erdbeben geprägt ist. Es ist das Beben von Kobe im Jahre 1995, bei dem 6500 Menschen ums Leben kamen und von dem auch Inoues Familie betroffen war. Das Beben führte bei ihr zu einem Trauma, das sie nach einer einjährigen Arbeitsunterbrechung versuchte, in der Kunst zu verarbeiten. Die "Gefährdung der menschlichen Existenz" wird Mittelpunkt ihres Schaffens, erinnert Tina Bara. Hiroko Inoue arbeite nun stärker symbolisch, beispielsweise mit Asche. Sie besucht Menschen in psychiatrischen Anstalten, in Kliniken. Dort fotografiert sie nicht Kranke, Leidende, sondern blanke Fenster, leere Betten, in denen gestorben wurde. Fenster, sagt Hiroko Inoue, eröffnen den Blick nach draußen, geben aber auch den Blick nach innen frei.

Drei leuchtende, stille Grabstein-Bilder in der Galerie Bernau und der scheinbar ewig fallende Regen spiegeln diese Entwicklung sachlich, mit Verzicht auf Übertreibung und Effekthascherei distanziert und damit zugleich eindringlich wieder.

Eine Wirkung, die Joanna Waluszko (Gesang und Klangkunst) unterstreicht. Plötzlich steht sie im Raum, durchstreift die Galerie im weißen (Anstalts-)Kleid, mit blassem Gesicht unter pechschwarzem Haar und mit blutrotem Fächer. Sie singt traurig-verzweifelt vom Leben, vom Tod, vom Ich, von der Gefährdung der Existenz, bis sie auf ihrem Weg, den ihr Besucher freigeben, vor der Video-Regenwand stehen bleibt und fast in ihr zu versinken scheint.

Eine grandiose Vernissage geht zu Ende, die grandiose Ausstellung ist noch länger zu sehen und dürfte einmal mehr ein neugieriges Publikum auch aus der Kunstmetropole Berlin in die Galerie nach Bernau locken. Eine Bitte gab es nur im Nachgang von einigen Besuchern, die sich den Einsatz einer Mikrofonanlage wünschten, um besser verstehen zu können.

Die Ausstellung - unter der Leitung von Ann-Kathrin Rudolf und kuratiert von dem Bernauer Fotografen Micha Winkler - umfasst freilich weitaus mehr, insbesondere Textilarbeiten, die Hiroko Inoue mit einer Emulsion beschichtet und belichtet hat. Sie zeigen: menschenleere Wälder.

Die Ausstellung "Silver Lining" ist bis zum 23. Februar in der Galerie Bernau, Bürgermeisterstraße 4, dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Anmeldungen zum Workshop "Eat Art" mit Hiroko Inoue am 20. Januar, 15 Uhr, unter der Telefonnummer 03338 8068.