Wirklich wilder Waldweg

Michael Dietrich

Criewen (MOZ) Noch ist es nicht mehr als ein Plan und nicht entschieden. Tatsächlich aber prüft die Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal derzeit, ob man Bäume, die beim Orkan Xavier im Wald bei Criewen auf den Weg fielen, auf einem Abschnitt liegen lässt. Besucher könnten dann die eindrucksvollen Folgen des Sturmes sehen, und wie sich diese Wildnis entwickelt.

Für so einen Wildnis-Erlebnispfad vorgesehen ist der so genannte Wilde Waldweg, der vom Nationalparkzentrum in Criewen zur Fuchsquelle führt. Auf knapp einem Kilometer Strecke sind dort die Sturmschäden noch nicht beräumt. Zu sehen sind riesige Wurzelteller umgestürzter Eschen, Erlen und Buchen, gesplitterte, umgeknickte Baumstämme, die teilweise meterhoch übereinanderliegen. Der Weg ist gesperrt, viele Baumstämme liegen oder hängen quer über den Weg.

Michael Tautenhahn, stellvertretender Leiter des Nationalparks, bestätigt: "Wir prüfen, ob wir auf einem Wegabschnitt Bäume liegen lassen und durch neue Wegführung und kleine Übergänge die natürliche Wildnisentwicklung für Besucher erlebbar machen." Er schränkt aber ein: "Wir können uns das gut vorstellen, müssen aber zunächst klären, ob das machbar ist. Wir müssen mit dem Eigentümer des Waldes, dem Verein der Freunde, reden. Wir wollen die Pläne der Bevölkerung vorstellen und wir müssen Versicherungsfragen, überregionale Wanderwege und die Kostenfrage berücksichtigen."

Wenn dies alles wie geplant gelingt, dann würde der Wilde Waldweg dann erst wirklich wild. Wie in einem Urwald könnte man die unaufgeräumte Natur erleben und sehen, wie totes Holz verrottet und darauf wieder neues Leben entsteht.