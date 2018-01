Von Eberswalde ins Oderbruch

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Von der Schiene auf die Straße: Bis Mitte Februar werden im Binnenhafen der Barnimer Kreisstadt Rohre für die Europäische Gas-Anbindungsleitung (EUGAL) umgeschlagen. Seit kurz vor Weihnachten ist der logistische Kraftakt im Gange.

Die Quecksilbersäule verharrt knapp unter dem Gefrierpunkt. Daran können auch die Sonnenstrahlen nichts ändern, die an diesem Montag die Szenerie im Hafen erhellen. 20 Lastkraftwagen sind im Einsatz, um jeweils eines der zwischen 10,5 und 18 Meter langen Rohre aufzunehmen. Drei Männer helfen beim Verladen: Sie dirigieren Kran- und Lkw-Fahrer, befestigen die Stahlseile des Krans an den Rohren - und haben erst eine kurze Pause, wenn sich die Fuhre wieder in Bewegung setzt. Wenige Meter weiter stoppen die Laster planmäßig das erste Mal: Die Fahrer erhalten ihre Frachtpapiere und die Rohre werden, je nach Länge, mit drei bis fünf Spanngurten gesichert. "Die Ladeflächen sind zusätzlich mit Antirutschmatten ausgelegt", sagt einer der Belader, der seinen Namen nicht sagen will. Das EUGAL-Projekt habe bundesweit zu viele negative Schlagzeilen gemacht, als dass er damit in Verbindung gebracht werden möchte, erklärt er. Darin ist er mit seinen Kollegen einig.

Dabei ist zumindest in Eberswalde und im Barnim von Protesten gegen die Europäische Gas-Anbindungsleitung nichts zu merken, die auf einer Länge von rund 485 Kilometern von der Ostsee durch Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bis in den Süden Sachsens führen soll. Dort werde die Trasse die Grenze zur Tschechischen Republik queren, heißt es in den Pressemitteilungen des Projektträgers, der Gascade-Gastransport GmbH. Der brandenburgische Teilabschnitt wird über rund 272 Kilometer von Scbönfeld, Uckermark, südwärts bis Großthiemig, Elbe-Elster, verlaufen. Im Barnim ist allein ein Abschnitt zwischen Oderberg und Lunow betroffen. "Was die zunächst erwogenene Variante Eberswalde betrifft, so ist diese im Raumordnungsverfahren durch die zuständige Behörde, die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg, geprüft und verworfen worden", sagt George Wüstner, der als Pressesprecher von Gascade in der Verantwortung steht. Die Entscheidung sei für die Vorzugsvariante gefallen, die östlich von Angermünde, Oderberg und Bad Freienwalde verlaufe. Die geplante Trasse sei etwa 20 Kilometer östlich von Eberswalde zu finden. Aktuell werde durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe das Planfestellungsverfahren vorangetrieben, in dem alle für den Leitungsbau benötigten Grundstücke parzellenscharf dargestellt würden, hebt der Pressesprecher hervor.

Der Binnenhafen in Eberswalde ist für die je nach Länge zwischen neun und 15 Tonnen schweren Rohre nur eine Zwischenstation. Etwa 600 Kilometer waren sie auf der Schiene unterwegs, seit sie das Werk von Europipe in Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, verlassen haben. Weitere 26 Kilometer werden die Rohre auf der Straße transportiert - bis zum Lagerplatz bei Schiffmühle, Märkisch-Oderland. Dort liegen sie für den Augenblick bereit, in dem der Planfestellungsbeschluss getroffen ist und die Verlegearbeiten beginnen können. "Wir gehen davon aus, Mitte dieses Jahres so weit zu sein", sagt George Wüstner. Für den Baustart müsse alles bestens vorbereitet sein.

Viermal fährt jeder der 20 Lastkraftwagen von Eberswalde nach Schiffmühle. Der Nachschub kommt per Güterzug - mit drei Rohren auf jedem der 27 Waggons. Was nicht umgehend umgeschlagen werden kann, wird auf dem Eberswalder Bahnhof zwischengelagert.