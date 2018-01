Rainald Grebe knöpft sich Fontane vor

Dietmar Stehr

Berlin/Neuruppin (RA) Gesprächsbedarf dürfte so mancher Fan Theodor Fontanes nach der Premiere der neuesten Inszenierung an der Berliner Schaubühne hegen. Mit "fontane.200: Einblicke in die Vorbereitungen des Jubiläums des zweihundertsten Geburtstags Theodor Fontanes im Jahr 2019" legt der gelernte Puppenspieler, Liedermacher, Schauspieler und Kabarettist Rainald Grebe ein Stück vor, das die derzeit gehäuft anstehenden Festjahre ins Visier nimmt. Zugleich spürt er dem Wesen Fontanes hinter Tourismus-Sprech und angestaubter Pflichtlektüre nach. Albereien und manch satirische Spitze sind gleichwohl erlaubt.

