Berliner SPD-Spitze stellt sich gegen GroKo

dpa

Berlin (dpa) Die CSU sprach zuletzt noch von einem "Zwergenaufstand" - aber die Stimmen gegen eine neue große Koalition werden deutlicher in der SPD. Jetzt hat sich die Spitze eines weiteren Landesverbands positioniert.

Der Landesvorstand der Berliner SPD hat sich gegen eine Neuauflage der großen Koalition ausgesprochen. Der Vorstand habe mit 21 zu 8 Stimmen für die Ablehnung von Koalitionsgesprächen gestimmt, erklärte eine Parteisprecherin am Montagabend. Das sei eine Empfehlung für die Delegierten des Bundesparteitags, das Votum stehe am Wochenende aber jedem frei. Die Kritik an einem neuen Bündnis von Union und SPD wird damit bundesweit lauter.

Sie hätten im Landesvorstand "solidarisch abwägend" über die Ergebnisse der Sondierungsgespräche diskutiert, teilte Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller mit. Insbesondere die Passagen zu Wohnungsbau und Mieten sowie Teile zu Migration und Integration seien nicht zufriedenstellend beantwortet worden. "Auch das Fehlen des wichtigen Projekts der Bürgerversicherung ist sehr enttäuschend."

Müller hatte das Sondierungspapier am Wochenende kritisiert. Nach Informationen aus Parteikreisen sprach er sich bei der Abstimmung am Montagabend aber für weitere Gespräche aus. Die Sozialdemokraten sollen auf einem Bundesparteitag am Sonntag in Bonn abstimmen, ob sie weiter an einer Regierungsbildung mit der Union arbeiten. Der Berliner Landesverband stellt 23 von insgesamt 600 Delegierten. Den mit Abstand größten Einfluss hat Nordrhein-Westfalen.

Knapp eine Woche vor der Abstimmung verhärten sich die Fronten zwischen Bundesparteispitze und GroKo-Kritikern. Am Wochenende hatten die Genossen in Sachsen-Anhalt knapp gegen eine GroKo gestimmt, in Niedersachsen und Brandenburg befürworten die Parteispitzen dagegen den Einstieg in Gespräche über eine schwarz-rote Bundesregierung. In Potsdam stimmte die brandenburgische SPD-Landesspitze am Montagabend mit neun zu zwei Stimmen für die Verhandlungen.

Fraktionschefin Andrea Nahles warf den Gegnern einer großen Koalition vor, das Sondierungsergebnis "mutwillig" schlechtzureden.

Die Berliner CDU-Vorsitzende, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, ist nach eigenen Worten enttäuscht über die Entscheidung des Berliner SPD-Vorstandes. "Denn das Sondierungspapier beinhaltet zahlreiche gute Punkte, gerade für Berlin", teilte sie mit. Dazu zähle etwa die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, vergünstigte Konditionen für den Erwerb bundeseigener Grundstücke und die Beschlüsse zur Kulturpolitik. "Mit einer großen Koalition können wir Verantwortung übernehmen und im Interesse Deutschlands handeln."

Die Berliner Juso-Vorsitzende Annika Klose hatte die SPD bereits am Freitag eindringlich vor einem erneuten Bündnis mit der Union gewarnt. Die Jusos forderten, Koalitionsverhandlungen abzulehnen. Bei wichtigen Kernthemen wie Miete, Infrastruktur und Migration fehlten "überzeugende Antworten zur Lösung der Probleme mit erkennbarer sozialdemokratischer Handschrift". Diesem Antrag schloss sich der Landesvorstand nun mehrheitlich an.