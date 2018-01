"Für Neulewin ein großer Verlust"

Nadja Voigt

Neulewin (MOZ) Der Tod von Ortschronistin Hildegard Lämmer macht alle im Ort betroffen. "Hildegard Lämmer wird bei allen, die sie kannten in achtvoller Erinnerung bleiben", ist Neulewins Bürgermeister Horst Wilke überzeugt.

"Wie kein anderer Mensch verstand sie, die historischen Geschehnisse allen Altersgruppen in Wort und Schrift zu vermitteln", würdigt Horst Wilke das Engagement und die Arbeit von Hildegard Lämmer. Sie starb am zweiten Weihnachtsfeiertag und hinterlässt ihren Ehemann Gerd Lämmer und die Söhne Torsten und Thomas.

Auch Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, zeigt sich betroffen vom Tod der engagierten Frau aus Neulewin. Er nahm, wie rund 150 andere, an der bewegenden Trauerfeier teil, die am Sonnabend stattfand. Mit dabei Familie, Freunde und Bekannte, ehemalige Lehrerkollegen, Gemeindevertreter - auch aus den umliegenden Dörfern - und natürlich alle Vereine. "Ich habe Frau Lämmer sehr geschätzt und bin ihr für das ehrenamtliche Engagement sehr dankbar", formuliert es Karsten Birkholz. "Für Neulewin ist ihr Tod ein großer Verlust."

"Frau Lämmer arbeitete nicht nur für den Heimatverein, sie lebte für den Heimatverein", macht die Vereinsvorsitzende, Christine Reichmuth, deutlich. "Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten." An der damaligen Grundschule in Neulewin war Hildegard Lämmer, die im kommenden Monat 75 Jahre alt geworden wäre, lange Jahre als Lehrerin tätig. 1995 wurde sie dann Mitbegründerin des Heimat- und Geschichtsvereins. Und begann damit, die Heimatstube aufzubauen und zu betreuen. Zudem betreute sie zahlreiche Publikationen, so zum Beispiel mit Prof. Hannelore Scholz-Lübbering, mit der sie "Allerlei Geschichten aus dem Oderbruch" und "Wie die Oder rauscht" herausgab. Auch an "Die große Oderflut 1947" wirkte sie mit. Ebenso wie an dem Heft zur 250-Jahrfeier des Dorfes. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Hildegard Lämmer, die mit ihrem Mann Gerd in Neulewin wohnte, gestorben. "Sie war schon seit längerem krank, aber ihr Tod kam sehr überraschend", berichtet Christine Reichmuth, Ortsvorsteherin des Dorfes. "Sie wird uns sehr fehlen und reißt ein großes Loch." Zum Beispiel sei nicht klar, wer die Dorfchronik nun weiterführen würde. Auch die Chronik der örtlichen Feuerwehr hat Hildegard Lämmer betreut. Deshalb war es den Kameraden auch wichtig, das sie an der Trauerfeier teilnahmen, wie Ortswehrführer Mattias Raasch im Vorfeld betonte.

Doch nicht nur für den Heimatverein und die Feuerwehr ist der Tod von Hildegard Lämmer ein schwerer Verlust. Auch im Karnevalsverein war sie lange Jahre aktiv, hat zum Beispiel die Mitglieder vor ihren Auftritten geschminkt. Auch begleitete sie Busfahrten des örtlichen Reiseunternehmens durchs Oderbruch als kompetente Reisebegleitung.

"Ich habe Hildegard Lämmer als eine selbstbewusste Frau kennengelernt, von der eine große Aufmerksamkeit, aber auch eine gewisse Strenge ausging. Als wir im Jahr 2014 unsere Zusammenarbeit mit den Heimatstuben im Oderbruch aufnahmen, trat sie als ein starker Partner auf, der zwar Hilfe bei der öffentlichen Darstellung und Bekanntmachung ihrer Arbeit benötigte, inhaltlich aber völlig souverän agierte", erinnert sich Kenneth Anders vom "Oderbruch Museums Altranft - Werkstatt für ländliche Kultur". "Außerdem hatte sie ausgeprägte politische Überzeugungen zur kommunalen Selbstverwaltung, die sie im Zuge unserer Kulturentwicklungsplanung im Jahr 2015 mit großer Klarheit artikulierte. Das hat mich beeindruckt." Hildegard Lämmer habe ein großes Wissen über die Geschichte Neulewins und des ganzen Oderbruchs gehabt, so Anders weiter. "Ihr Engagement als Herausgeberin und Betreuerin der Heimatstube erstreckte sich über einen langen Zeitraum, ich überblicke nur einen Teil davon. Menschen, deren Leben auf so enge Weise mit ihrer Landschaft verbunden sind, gibt es nicht viele, weshalb ihr Tod ein großer Verlust für uns ist."

Das letzte Mal habe er sie im letzten Frühling in der Heimatstube Neulewin getroffen, erinnert sich Kenneth Anders, die er mit seiner Familie an einem der Kunst-Loose-Tage besuchte. "Sie freute sich über die Begegnung und begann alsbald, uns Objekte in der Heimatstube zu erläutern. Zum Abschied gab sie mir eine Postkartenserie mit. Als hätte sie gewusst, dass es unsere letzte Begegnung sein könnte, war diese Begegnung von besonderer Wärme und Herzlichkeit."