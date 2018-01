Philosophie und andere Lebenselixiere

Ingo Mikat

Falkenhagen (MOZ) Im Mittelpunkt der "Zu Gast in Falkenhagen" überschriebenen Gesprächsrunde des Falkenhagener Kultur- und Kunstvereins im Schweizerhaus stand am Sonntag Fotojournalist Johann Müller. Der Döbberiner sprach über seine Arbeit, erklärte Lebenseinstellungen und gab Gesundheitstipps.

Moderatorin Karin Bähler musste in der ersten Veranstaltung des Vereins im neuen Jahr keine lange Einführungsrede halten. Der diesmal in die Talkrunde eingeladene Gesprächspartner, Johann Müller aus Döbberin, ist durch seine jahrzehntelange berufliche Tätigkeit als Fotograf für Printmedien, vorrangig die Märkische Oderzeitung, fast jedem in der Region bekannt. Ob auf Volksfesten, bei Jubiläumsveranstaltungen, Festumzügen, Kulturereignissen oder beim Besuch bekannter Politiker - überall, wo im Oderland "das Leben pulsiert", ist der große, meist schwarz gekleidete, mittlerweile weißhaarige Mann mit seinen Fotoapparaten und seinem Markenzeichen - einer großen Leiter - anzutreffen.

Wenn sich Leute über ihn unterhalten, sprechen sie deshalb meist vom "Leitermann". Die Popularität des Fotojournalisten war auch in Falkenhagen erlebbar. Viele der aus der gesamten Region zur Veranstaltung angereisten Gäste gehören zum Bekanntenkreis des Döbberiners.

So konnte seine biographische Vorstellung kurz ausfallen: Im Dezember 1948 geboren, verbrachte Johann Müller seine Kindheit und Jugend im kleinen Ort Bandelstorf bei Rostock. Die erste Kamera, die er fürs Fotografieren nutzen durfte, gehörte seinem Bruder.

Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, besuchte er ein Internat und trat nach Abschluss der Schule ein zweijähriges journalistisches Volontariat bei einer Zeitung an, dem später ein Journalistenstudium an der Karl-Marx-Universität in Leipzig folgte.

Auf den journalistischen Berufsweg brachte den späteren Fotografen der Bezirksredaktion der DDR-Nachrichtenagentur ADN (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst) im Bezirk Frankfurt(Oder), wie er bekannte, eine seiner besonderen Interessen: "Ich dachte damals, Journalismus habe etwas mit Philosophie zu tun", erklärte Johann Müller in Falkenhagen.

Die Leidenschaft zu philosophieren, beherrscht ihn noch heute. So konnte nicht verwundern, dass im Verlauf der Gesprächsrunde nach Schilderungen aus dem Arbeitsalltag eines Fotografen und amüsanten Anekdoten, auf Wunsch und zur Freude des Publikums auch philosophische Fragen zur Debatte standen.

Doch bevor es um die großen Fragen des Seins, um Materialismus und Idealismus, Determinismus, freien Willen und Bestimmung ging, erklärte Johann Müller, warum manchmal seine Arbeit durchaus als störend empfunden werden kann: "Es steht das von der Redaktion, mir selbst und der Öffentlichkeit erwartete Bild von einem Ereignis im Mittelpunkt. Das soll natürlich möglichst gut werden. Doch das ist oft eine große Herausforderung, die schon mit dem Sujet beginnt: Optimal ist, wenn ein Bild über die eigentliche Abbildung hinaus etwas vom Wesen der Situation oder der handelnden Personen vermitteln kann. Dafür sind jedoch entsprechende Handlungen oder Aktionen oder sogar Kompositionen erforderlich", erklärte der Fotograf. Hinzu kämen, so Johann Müller, verschiedenste fototechnische Fragen, von denen die Lichtverhältnisse - trotz moderner Technik - nur ein Aspekt seien.

Probleme ergäben sich außerdem aus dem üblichen Zeitmangel. So sei es einem Fotojournalisten mit mehreren Auftragsterminen am Tag unmöglich, an jedem Einsatzort stundenlang auf den richtigen Schnappschuss zu warten. Sein Fazit: "Da muss ein Fotograf bei so mancher Veranstaltung wohl oder übel als störend empfunden werden."

Zu den negativen Seiten seines Jobs gehöre, dass es in der Realität nicht nur schöne Bilder gibt. Ein Fotograf müsse auch schreckliche Ereignisse dokumentieren. Bis heute könne er die Bilder seines schlimmsten Erlebnisses, des großen Eisenbahnunfalls bei Lebus, nicht aus seinem Gedächtnis löschen, so Johann Müller.

Im Verlauf des Gespräches verstand es Karin Bähler auf höchst interessante Weise, die vielschichtigen Facetten der Persönlichkeit Johann Müllers widerzuspiegeln. Das Publikum erhielt so nicht nur Einblicke in seine Arbeitswelt und interessante philosophische Anregungen, sondern auch in alternative Erklärungsversuche für weltpolitische Ereignisse, wie den Einsturz des New Yorker World Trade Centers am 11. September 2001 - sowie Rezepte für ein langes Leben.

Karin Bähler stellte schließlich zusammenfassend fest: Neben den gesundheitlichen Bemühungen Johann Müllers, zum Beispiel rund um sauberes, angereichertes Trinkwasser, verdienten vor allem seine vielen Interessen und sein aktives Leben als Fotograf sowie Gestalter seines Hausgartens zu Recht die Bezeichnung von wahren Lebenselixieren. Das Wirken des Döbberiners in der Region ließe sich vielleicht am besten mit einem etwas geänderten Spruch des französischen Filmregisseurs Robert Bresson beschreiben, so Bähler: "Er dokumentiert und macht sichtbar, was vielleicht ohne ihn nie öffentlich wahrgenommen würde."