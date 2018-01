260 Stufen bis zur Aussichtsplattform

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Gesucht war der Wasserturm Finow, dessen 100-jähriges Bestehen in diesem Jahr gefeiert wird. Das 1917/18 errichtete Bauwerk gilt als das Wahrzeichen des Stadtteil Finow, den es selbst seit 90 Jahren gibt.

Mit der aktuellen Ausgabe von "Blick fürs Detail" hatte keiner der zahlreichen Mitspieler ein Problem. "Diesmal war es einfach, der Begleittext hat es fast verraten. Das Foto des gesuchten Baudenkmales zeigt einen Teil des Finower Wasserturmes, den oberen Teil unterhalb der Besucherplattform. Dieser Wasserturm versorgte damals die Messingwerksiedlung und die vorhandene Industrie mit Wasser. 1964 wurde das eingestellt. In heutiger Zeit wird er durch den Förderverein Finower Wasserturm als Regionalmuseum betrieben. Ich habe diesen Ausblick in knapp 50 Meter Höhe bereits zweimal erlebt. Der Ausblick in die Umgebung des Turmes über die Dächer der Stadt Eberswalde ist sehr zu empfehlen", schreibt Bernd Blankenburg. Dieser Einschätzung stimmt Heike Pankrath voll und ganz zu, die hinzufügt: "Den besten Ausblick hat man von dem gesuchten Wahrzeichen, dem Wasserturm in Finow. Bei sehr guter Sicht kann man sogar den Fernsehturm in Berlin sehen."

Das Baudenkmal war im Auftrag der Hirsch Kupfer- & Messingwerk AG nach den Plänen des Berliner Architekten Paul Mebes hochgezogen worden, der als einer der führenden Wegbereiter des modernen Städtebaus gilt. Der Wasserturm ist als eines der frühesten Beispiele des Backstein-Expressionismus in Deutschland überregional bedeutsam. Das einstige Wasserbassin, im Durchmesser sieben Meter groß und fünf Meter hoch, wird von vier Säulen getragen. Bis zur Aussichtsplattform in 44 Meter Höhe gelangt man über eine Wendeltreppe mit 260 schweißtreibenden Stufen - oder seit 2011, dem vorläufigen Abschluss der Sanierung, bequem über einen Lift. Seit 2004 waren alles in allem fast 1,4 Millionen Euro in den Erhalt des Baudenkmales gesteckt worden, das von Ostern bis nach den Herbstferien immer freitags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden kann. Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen mit einem Treppenlauf, dessen Termin noch nicht feststeht.

Die beiden MOZ-Glastassen stehen für Oda Zelle in der Redaktion zur Abholung bereit. Auf ein Neues am Sonnabend!