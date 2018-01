Europa-Union und "Karls" mit Plänen

Stephan Achilles

Elstal (MOZ) Freier Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen, großzügiger Schüler- und Studentenaustausch, Fördermittel für Infrastrukturprojekte, gemeinsame Verbraucherschutzregeln und vieles mehr. Man hat sich an die Vorteile der Europäischen Union gewöhnt und nimmt sie im Alltag nicht immer zur Kenntnis. Überall in der EU engagieren sich jedoch Bürger für den Erhalt und Ausbau dieser Errungenschaften. Im Havelland hat sich der Kreisverband der Europa-Union Deutschland dieses Ziel gestellt. Am vergangenen Sonntag trafen sich die Mitglieder und Gäste zum Neujahrsempfang in Karls Erlebnisdorf in Wustermark.

Hans-Peter Pohl (CDU), der Kreisvorsitzende des Verbandes, begrüßte die Gäste, unter ihnen der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU), die Landtagsabgeordneten Barbara Richstein (CDU) und Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Staatsekretär Martin Gorholt (SPD). Nach letzten Umfrageergebnissen sei das Vertrauen in die EU in den Mitgliedsländern wieder gestiegen, so Pohl. "68 Prozent der Europäer - und das sind so viele wie noch nie - fühlen sich als Bürgerinnen und Bürger der EU. Bei uns Deutschen sind es sogar 82Prozent . Für viele Menschen auf der Welt gilt die Europäische Union als ein Hort der Stabilität in einer unruhigen Welt." Um dieses Bewusstsein zu fördern plant die Europa-Union im Havelland in diesem Jahr unter anderem öffentliche Diskussionsveranstaltungen mit prominenten Gästen, Stammtischgespräche ab 15. Februar, 19 Uhr, zweimonatlich, an jedem dritten Donnerstag im Falkenseer Restaurant "Karyatis" und eine Informationsfahrt nach Brüssel.

In kurzen Redebeiträgen äußerten sich die anwesenden Politiker auf die Frage nach ihren wichtigsten Wünschen an die EU, insbesondere in Bezug auf das Land Brandenburg. Gemeinsame Strategien der Staaten, jedoch beschränkt auf die Kernaufgaben, wie Verteidigung, Finanzen, Grenzen und Zuwanderung bei gleichzeitigem Erhalt der Länderkompetenzen nannte Uwe Feiler. Barbara Richstein forderte mehr Bürgerfreundlichkeit, mehr Ehrlichkeit gegenüber den Bürgern über die EU-Fördermittelvergabe und mehr Mitspracherechte für das Land Brandenburg in Brüssel. "Mehr als 70 Jahre Frieden in Europa, das gab es noch nie, und die EU hat daran einen maßgeblichen Anteil", betont Ursula Nonnemacher. Sie erinnerte an das äußerst erfolgreiche Erasmus-Programm zum Studentenaustausch. Jedoch müsse Europa sozialer werden, das Wohlstandsgefälle abgeschafft und die Flüchtlingsproblematik gemeinsam bearbeitet werden. Staatssekretär Martin Gorholt machte auf den Wegfall von 12 Milliarden Euro britischer EU-Beiträge nach dem Brexit aufmerksam. "Brandenburg wird darum kämpfen müssen, nicht ganz aus dem Fördermittelfonds herauszufallen." Als problematisch bezeichnet er auch die derzeitigen Aktivitäten Polens in der EU. Ein Stimmenzuwachs für die PIS-Partei bei den anstehenden Regionalwahlen in Polen würde nichts Gutes für die Zusammenarbeit in den Grenzregionen zu Brandenburg bedeuten. Gerade das sei aber wichtig für Brandenburgs Wirtschaft. Einig waren sich alle Redner darüber, dass die EU gebraucht wird, dass sie aber auch erneuert und verbessert werden muss. Robert Dahl, Geschäftsführer von "Karls" und Hausherr des Tagungsortes, wurde an Ort und Stelle als neues Mitglied der Europa-Union im Havelland aufgenommen. Er berichtete über die aktuellen Vorhaben des Unternehmens. Im Dezember vor einem Jahr sei der Kaufvertrag über das Gelände für das neue Freizeitresort unterschrieben worden. Seitdem plane ein kompetentes Team die Grundstücksentwicklung. Rund 30 Mio. Euro sollen in den Standort investiert werden. Derzeit laufe das Raumordnungsverfahren, dann beginne die Kampfmittelräumung. "Ostern 2021 soll schon ein recht ordentlicher Bauabschnitt vom Ferienresort in Betrieb gehen", teilt Dahl mit. Am 21. April dieses Jahres ist die Eröffnung der "Kartoffelchips-Erlebniswelt" als neuer Teil des Erlebnishofs vorgesehen. In einer Manufaktur werden aus drei extra für "Karls" angebauten alten Kartoffelsorten leckere Chips in Rapsöl frittiert und mit Ostseesalz gewürzt. Über die gerade entstehende Achterbahn werden die Besucher dann in hölzernen Kartoffelkisten durch einen vom Filmstudio Babelsberg gestalteten Kartoffelkeller brettern können. Viele Besucher kommen aus Polen. Etwa 18 Prozent der Umsätze seien im Vorjahr aus Besuchen polnischer Kunden am "Karls"-Standort auf Usedom entstanden. Mit Flyern wirbt "Karls" auch im Nachbarland. Die Grenzregelungen der EU sind also auch hier ein wichtiger Aspekt für wirtschaftliche Vorteile und heimische Arbeitsplätze.