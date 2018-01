Aufklärung hat kein Verfallsdatum

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ministerpräsident Dietmar Woidke und die Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Maria Nooke haben am Montag die Frankfurter Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde besucht. Aus ihrer Sicht bleibt der Standort auch künftig ein zentraler Anlaufpunkt in Brandenburg bei der Aufklärung und Aufarbeitung der Folgen kommunistischer Diktatur.

Zuerst hieß sie Gauck-, dann Birthlerbehörde. Seit 2011 wird sie Jahn-Behörde genannt - die des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit Roland Jahn. Nach einem Beschluss des Bundestages im Jahr 2016 steht er vor der schwierigen Aufgabe, die erhaltenen Dokumente der DDR-Geheimpolizei perspektivisch in das Bundesarchiv zu überführen. Seitdem wird über eine mögliche Zentralisierung und damit auch die Zukunft der zwölf Außenstellen diskutiert. Einige stehen auf der Kippe. Der Standort in Frankfurt aber dürfte erhalten bleiben. Schon allein deshalb, weil er der einzig verbliebene in Brandenburg ist. Das zumindest gab Roland Jahn am Montag bei einem Vor-Ort-Termin mit Dietmar Woidke und Maria Nooke zu verstehen. Gleichzeitig stehe der - etwas abseits in Frankfurt-West gelegene - Standort bei Investitionen hinten an. "An einzelnen Außenstellen müssen wir Investitionen vorbereiten. Frankfurt gehört bislang nicht dazu, weil hier die Voraussetzungen noch relativ günstig sind", sagte Jahn. Grundsätzlich gelte es, gemeinsam mit dem Bundesarchiv "eine Strategie zu entwickeln, um die Stasi-Unterlagen für die nächsten Jahrzehnte zu sichern".

Anlass für den Besuch aus Potsdam waren die 100 Tage, die Maria Nooke nunmehr als Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur (LAkD) im Amt ist. Die BStU-Außenstelle gehöre zu den wichtigsten Partnern ihrer Behörde. Die Landesinstitution gibt es seit 2009, erste Leiterin war Ulrike Poppe.

Dietmar Woidke ergänzte, dass die Landesregierung alles dafür tun werde, dass der BStU-Standort in Frankfurt erhalten bleibe "und sich gut weiterentwickeln kann". Nicht nur als Anlaufstelle für Anträge sondern auch als "Ort der Demokratie-Erziehung, um gerade jungen Menschen zu zeigen, was passiert, wenn Rechte nicht da sind, die heute manchmal viel zu selbstverständlich wahrgenommen werden".

Mit Außenstellenleiter Rüdiger Sielaff und Roland Jahn besichtigten Dietmar Woidke und Maria Nooke zuvor Teile der Dauerausstellung und unternahmen einen Rundgang durch das Archiv. Dabei warfen sie auch einen Blick auf Stasiakten ihrer beider Heimatstadt Forst (Lausitz).

Kerngeschäft der Außenstelle bleiben auch mehr als 25 Jahre nach ihrer Gründung Anträge von Bürgern auf Akteneinsicht, Entschlüsselung von Decknamen sowie auf Rehabilitierung und Entschädigung (siehe auch Infokasten). Der Ministerpräsident und die Landesbeauftragte erinnerten in dem Zusammenhang daran, dass Brandenburg und andere ostdeutsche Bundesländer kürzlich im Bundesrat einen Entschließungsantrag zur Aussetzung der bis 2019 geltenden Frist für Anträge auf strafrechtliche und berufliche Rehabilitierung eingebracht haben. Dieser Forderung schloss sich in Frankfurt ebenso Roland Jahn an. "Aufklärung hat kein Verfallsdatum. Da kann man nicht 2019 einfach eine Grenze setzen."