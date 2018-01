Seelower Frizz beteiligt sich in Kostrzyn an landesweiter Spendenaktion

Leser

Kostrzyn (MOZ) Die Kindervereinigung Seelow mit ihrem Kinder- und Jugendzentrum Frizz ist seit vielen Jahren Begleiter der polnischen Stiftung "Großes Orchester der Weihnachtshilfe". Diese Aktion ist allerdings nicht, wie der Name vielleicht beim ersten Lesen vermuten lässt, auf die Weihnachtszeit beschränkt, sondern läuft das gesamte Jahr über. In den zwölf Monaten sammeln seit nun schon fast 25 Jahren mehr als 120 000 junge Helfer in Polen und vielen Ländern der Welt Spenden zu Gunsten kranker Kinder und deren Behandlung sowie für medizinische Ausstattungen der Krankenhäuser, die sich ansonsten moderne Geräte nicht leisten könnten. "Besonderes Beispiel dafür sind angeschaffte Herz-Lungen-Maschinen für die medizinische Betreuung von gerade geborenen Kindern", erklärt Uwe Hädicke, Vorsitzender der Kindervereinigung.

Viele Jahre war es nahezu nationaler Konsens in Polen, für die Stiftung von Initiator Jerzy Owsiak zu spenden. Der beliebte Radiomoderator ist nach dem einstigen polnischen Papst der bekannteste Pole, seit er die Spendenaktion für die bessere Betreuung von Kindern ins Leben gerufen hat. Mit großem Einsatz führt er seit Jahren die Aktion, begeistert immer wieder Tausende dafür.

"Die Spendenaktion über Grenzen hinweg, wie der Einsatz der Seelower zeigt, steht unter dem Logo eines Herzens, das man in vielen Geschäften, Apotheken oder Krankenhäusern in Polen entdecken kann", erläutert Uwe Hädicke.

Seitdem die nationalkonservative PiS im Nachbarland regiert, tut diese alles, um die Stiftung und Akteure zu verunglimpfen. Ebenso unterband sie zum Beispiel, dass das polnische Fernsehen davon wie bisher umfassend berichtet. Die aktuelle Regierung machte großen Sponsoren klar, dass eine Unterstützung von WOSP nicht erwünscht sei.

Um so größer sei die Freude nicht nur bei den Bürgern von Kostrzyn, die in den Vormonaten 115 000 Zloty (28 750 Euro) sammelten, berichtet Hädicke. Auch für Jens Lawrenz, seit Jahren sowohl beim Spendensammeln als auch beim großen Dankeschönfestival "Haltestelle Woodstock" im Sommer dabei, und auch seine Mitstreiter ist dies eine Herzenssache.

Seit 2005 ist die Seelower Kindervereinigung Partner der Stiftung WOSP in Polen. Dorthin ging am Montag ein großer Smiley, denn es war gelungen, mit 81,4 Millionen Zloty (20 Millionen Euro) am Sonntag ein Spitzenresultat für die, die am meisten Hilfe benötigen, zu sammeln. Dazu trugen auch aktuelle Aktionen des Wochenendes bei. In Kostrzyn beispielsweise gab es einen Benefizlauf. Wer dabei war, erwarb ein orangefarbenes Laufshirt, der Erlös wurde gespendet. Neben vielen polnischen Läufern gab es auch deutsche Starter.