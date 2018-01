Blumen zum 25-Jährigen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Beim SPD-Neujahrsempfang ist es mittlerweile zur Tradition geworden, Mitglieder aufzunehmen beziehungsweise jene zu ehren, die schon viele Jahre den Sozialdemokraten die Treue halten. So durfte sich am Freitag im Foyer der Konzerthalle der Bad Freienwalder Christian Wallmann über Blumen und eine vom SPD-Bundesvorsitzenden Martin Schulz und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke unterschriebene Ehrenurkunde freuen. Christian Wallmann ist seit 25 Jahren Mitglied der SPD. Politische Verantwortung hat der Gymnasiallehrer bisher noch nicht übernommen. Heiko Weilandt hingegen wurde als neues Mitglied aufgenommen.

SPD-Landtagsabgeordnete Jutta Lieske ließ es sich nicht nehmen, kurz einen Blick auf die Landesebene zu werfen. Sie informierte unter anderem darüber, dass das Parlament gerade dabei sei, den Nachtragsetat zu entwerfen mit zusätzlichen 500 Millionen Euro, die in die Infrastruktur investiert werden sollen. Was Bildung betrifft, erklärte sie, dass am Ende der Legislaturperiode 2400 neue Kita-Erzieher und 5000 neue Lehrer im System sein werden.

Den Politkern vor Ort gab sie mit auf den Weg, kräftiger die Werbetrommel zu rühren. Berlin sei der Vorort von Bad Freienwalde und um den müsse stärker geworben werden. "Die Berliner haben großes Interesse, nicht nur hier durchzufahren, sondern auch halt zu machen, sich zu erholen und zu genießen. "Dass es auf dem Weg, dazu komplette Angebote zu machen, noch viel zu tun gibt, das wissen wir alle", so die Landtagsabgeordnete.

Zwar waren es an diesem Abend vor allem versöhnliche Töne, die die Landtagsabgeordnete anstimmte. Eine Kritik in Richtung Rathaus musste sie jedoch loswerden. Weder sie noch der Landtagsabgeordnete der Linken, Marco Büchel, war zur Grundsteinlegung für das Feuerwehrgerätehaus am 15. Dezember 2017 eingeladen worden. "Hier sollten der Bürgermeister und die Stadtverordneten es besser hinkriegen, auch diejenigen zu berücksichtigen, die, so wie Marco Büchel und ich, auf der Landesebene dafür sorgen, dass diese Gelder zur Verfügung stehen, und dass ihnen dann auch die Gelegenheit gegeben wird, dabei zu sein", so Jutta Lieske.

Am Ende ließ sie ein Sparschwein für den Sportverein "Do-Keiko" herumgehen. Der Verein ist seit 2012 Besitzer der Sporthalle an der Wriezener Straße 36. Im Keller steht noch ein 15 000-Liter-Öltank. Dessen Entsorgung kostet bis zu 4000 Euro, so Stephan Rietz vom Verein, der die Kosten nicht allein aufbringen kann.