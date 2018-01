Neubau oder Sanierung möglich

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Der Vorschlag der SPD-Fraktion, am Standort der Oberschule Falkensee eine zusätzliche Zwei-Felder-Sporthalle zu errichten, wurde am Mittwoch im Bildungsausschuss beraten. Anlass für die Initiative war die Sperrung der maroden Schul-Turnhalle aufgrund von Bauschäden.

Die kleine Ein-Feld-Turnhalle aus DDR-Zeiten ist gesperrt, seit im Herbst plötzlich der Putz in Stücken von der Decke fiel.Ein Netz, unter die Decke gespannt, könnte eine Zwischenlösung sein, damit Schul- und Vereinssport dort nicht gänzlich unmöglich sein müssen - derzeit pendeln die Schüler für den Sportunterricht in die Lessingschule.

Eine Dauerlösung ist das Netz unter der Decke indes nicht, der Sanierungsbedarf ist unstrittig.

Die SPD-Fraktion machte deswegen schon im Dezember einen Schritt nach vorn und fragte: Warum bauen wir der Oberschule Falkensee nicht eine neue Halle?

Die meisten Falkenseer Schulen verfügen über zwei Sporthallen. Weil an der Oberschule Falkensee gleichzeitig ein Sportplatzneubau geplant ist, sollte aus ökonomischen Gründen eine solche Entscheidung zuvor getroffen werden.

Vorteil einer neuen Zwei-Felder-Sporthalle wäre die Aufrechterhaltung des Sportbetriebs, der bei einer Grundsanierung der alten Halle voraussichtlich für rund anderthalb Jahre zum Erliegen käme.

"Gerade an dieser Schule ist der Sportunterricht wichtig, weil an einer Oberschule viele Schüler über den Sport erreicht werden können. Unsere Vorstellung ist es, den Planungsauftrag in 2019/2020 auszulösen", warb Bürgermeister Heiko Müller (SPD). "Wir könnten dann in aller Ruhe die alte Sporthalle sanieren, zumal dort auch unter anderem die sanitären Anlagen modernisiert werden müssen."

Den anwesenden Elternvertretern war es insbesondere wichtig, die Realisierung zügig zu gestalten. Falls der Neubau einer zweiten Sporthalle beschlossen werden sollte, hätte dies voraussichtlich eine Verkleinerung des Sportplatzes zur Folge. Eine Option zum Ausgleich des Flächenverlusts könnte dann die Entwidmung der angrenzenden Amselstraße sein.

Nach den Winterferien dürfte bei planmäßigem Verlauf die alte Sporthalle erst einmal wieder nutzbar sein. Die Ausschussmitglieder werden diese Grundsatzfragen nun zunächst in den Fraktionen beraten.