Noch geht es steil nach oben

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Es wird zwar mehr gestorben als geboren in Oberhavel, doch der Landkreis wächst seit Jahren unaufhaltsam. Es sind die Zuzüge, die den Kreis immer mehr Bewohner bescherten. In mehr oder weniger großen Tausenderschritten steigt die Bevölkerungszahl seit der Volkszählung 2011 kräftig an (siehe Kasten rechts).

Die Kurve geht auch in den kommenden Jahren noch nach oben (siehe Grafik links). Das dürfte zumindest halbwegs sicher sein. Ein Grund dafür ist die weiterhin erwartete Zuwanderung durch Geflüchtete. Doch wie steil sie ansteigt, wann sie ihren Höhepunkt erreicht und wann sie wieder abflacht - da gegen die Expertenmeinungen und Prognosen weit auseinander.

Wider aller Prognosen (Bertelsmann und Land Brandenburg) leben in Oberhavel mehr Menschen, als alle Vorhersagen beschrieben haben. Dementsprechend liegen auch die Schätzungen weit auseinander, zu welchem Zeitpunkt der unvermeidliche Schrumpfungsprozess im Landkreis eintritt. Die Statistiker vom Land gehen davon aus, dass 2020 das Ende der Fahnenstange erreicht ist, die Fachleute von Bertelsmann vermuten hingegen, dass Oberhavels Bevölkerungszahlen erst ab 2025 zurückgehen. Folgt man hingegen der aktuellen (blauen) Kurve, schrumpft der Kreis noch einige Jährchen später.

Zurück zu den unverrückbaren Daten: Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg liegt das durchschnittliche Alter in Oberhavel im Jahr 2016 bei 46 Jahren. Der Landkreis gehört damit zu den Jüngeren in Brandenburg. Richtig alt sind die Prignitzer und die Menschen im Landkreis Elbe-Elster (49,1Jahre), die Oberspreewald-Lausitzer liegen bei 49,2Jahren. Am ältesten sind mit 49,3Jahren die Einwohner im Landkreis Spree-Neiße. Richtig jung kommt dagegen Potsdam (42,7Jahre) daher.

Wie in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten wirkt sich auch in Oberhavel die Wanderungen positiv auf die Bevölkerungszahl aus. So verließen zwar 2016 genau 11437 Menschen den Landkreis, dem gegenüber zogen aber 13277 in den Kreis. Daher wirkt sich auch das Geburtendefizit nicht weiter negativ auf die Zahlen aus. So starben 2394 Oberhaveler, ihnen stehen 1792 Babys gegenüber. Das entspricht einem Defizit von 702Menschen.