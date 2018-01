Große Bandbreite der Haie-Vereinsarbeit an einem einzigen Abend gezeigt

MAndy Scheibner

Schwedt (MOZ) Das traditionelle Neujahrsturnier des SC Flemsdorfer Haie wurde abermals zu einem Treff mehrerer Generationen auf dem Eis. Dem Vereinsvorstand unter der Leitung von Daniel Schultze und zahlreichen Helfern gelang es erneut, einen abwechslungsreichen Abend mit der großen Bandbreite der Vereinsarbeit zu organisieren. Deutliches Zeichen: Im Verein gibt es keinen Stillstand - immer wieder werden neue Angebote entwickelt und umgesetzt.

Neuestes Projekt ist seit gut zwei Monaten "Kids on Ice" für den Nachwuchs-Breitensport. Hier treffen sich Kinder ab 4 Jahren immer sonnabends in der Eisarena und lernen unter Anleitung von Übungsleiterin Mandy Scheibner das Schlittschuhlaufen sowie den Umgang mit Puck und Schläger. 14 Kinder haben bereits den Weg in den Verein gefunden. Mit einem Auszug aus dem Trainingsprogramm zeigten einige nun, was man alles in so kurzer Zeit auf und mit Schlittschuhen erlernen kann.

Nach kurzer Einlaufphase wurde ein Parcours mit verschiedenen Laufübungen (Slalom, Eier-lauf, Grätsche, Springen, Hocke und Fallen) absolviert. Zum Abschluss gab es sogar noch ein Ballspiel auf dem Eis. Gewürdigt wurde die Leistung der Kleinen mit einer Medaille und verdientem Applaus der Eltern und weiterer Zuschauer. Ein Dankeschön gab es für die Projekt-Unterstützer, die Firmen Beuermann+ Partner - Partnerschaft von Rechtsanwälten, WG Systems und Krümel Cash by Siko-Bernau.

Weitere Höhepunkte folgten, so das Spiel der Sponsoren und Förderer gegen eine Auswahl der Flemsdorfer Haie und Freunde. Die Unterstützer bekamen also die Möglichkeit, diesen Sport einmal selbst auszuprobieren, und gewannen sogar mit 3:2.

Tradition hat auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Verein Wassersport PCK Schwedt (Motto: Eis ist auch nur gefrorenes Wasser). Als Zeichen dafür traten Frauen und Männer beider Vereine im Pond-Hockey zu Freundschaftsspielen an und zeigten gewachsenes Können. Ähnlich wie beim Street-Basketball wird hier körperlos gespielt. Das trägt zur Minimierung von Verletzungen und zur größeren Achtung der Mitspieler wesentlich bei. Das Match zwischen den "Hai-Heels" und der Frauenmannschaft vom Wassersport endete mit 6:0. Die Hammerhaie, das Pond-Hockey-Männerteam, unterlag dagegen den Wassersportlern mit 1:2.

Das Eishockey-Freundschaftsturnier bestritten diesmal die Schwedter Eisbären, die Flemsdorfer Haie, eine Spielgemeinschaft Haie/Turtles und die Blaubären Lindenberg. Besonders über die "Eisbären"-Teilnahme herrschte große Freude - in der Uckermarkliga sind beide Verei-ne Konkurrenten, beweisen aber bei solchen Turnieren dann auch den nicht immer einfachen Zusammenhalt für Eishockeysport und Eisarena. Sieger wurden die Blaubären Lindenberg vor den Schwedter Eisbären, dem Gastgeber und Haie/Turtles.

Zur Siegerehrung bedankte sich der Vorsitzende nochmals bei allen Helfern, den Leuten von der Eisarena und der Gaststätte für die Unterstützung. Das Neujahrsturnier war wieder gelungen - auf ein Neues 2019!